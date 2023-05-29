

أبرمت شركة ريم العقارية عقد إدارة مجمع فاريا في منطقة حولي، والذي يقع في قلب المنطقة التجارية بمنطقة حولي وتحديدا على شارع بيروت الرئيسي ويعد علامة بارزة فيه وتبلغ مساحته 548م، ويضم العديد من المحلات التجارية والاسواق المركزية والمطاعم ذات العلامات العالمية.



وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي بشركة ريم العقارية خالد الصغير عن نجاح استراتيجية الشركة باستقطاب اكبر عدد من المحافظ العقارية الخاصة، والذي يعكس الأرض الصلبة التي تقف عليه الشركة بالوقت الحالي والتي كانت نتاج خبرات عقارية تمتد لأكثر من 25 سنة استطاعت خلاله الشركة إدارة معظم المحافظ العقارية الخاصة والحكومية، والذي ولد كل تلك الخبرات العقارية من حيث جودة الخدمات المقدمة للملاك أو مستأجري الوحدات عبر أحدث الأنظمة الشاملة.



كما أضاف الصغير ان إدارة مجمع فاريا دليل على نجاح خطط تقديم الخدمات العقارية الشاملة، حيث كان هذا المجمع جزءا من المزاد العقاري الذي تم تنظيمه من قبل شركة ريم العقارية بداية سنة 2023، ونتج عنه بيع عدة عقارات من ضمنها هذا المجمع، والذي قامت ريم العقارية بتقديم خدمات إدارة العقارات لوحدات عقارات المزادات المنظمة من قبلنا، وبالتالي تقديم أكثر من منتج عقاري لشريحة محددة ومستهدفة من العملاء. وختم الصغير: نؤكد على استمرارية هذه الخطط واستقطاب محافظ جديدة ومزادات اخرى وإيجاد خطط وحلول متكاملة عبر التسويق الجيد للشريحة المستهدفة لاستقطابها، وتوفير حلول ابتكارية لتخدم المحافظ العقارية بفاعلية، وذلك بالتوازي مع المحافظة على معايير الجودة المطلوبة وتعزيز ثقة العملاء، من خلال ما تملكه الشركة من كوادر فنية وإدارية وقاعدة عملاء تساهم بنجاح منتجاتنا العقارية.