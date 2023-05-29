بحضور ممثلي شركة JAC موتورز وسفارة جمهورية الصين في الكويت، أقامت صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم» حفل افتتاح معرض «JAC الغانم» يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مبتكرة مع شركة JAC موتورز الصينية، وتعد هذه الخطوة الجديدة تأكيدا على ريادة شركة صناعات الغانم في قطاع السيارات، واستمرارها في تقديم خيارات متنوعة وجودة عالية لعملائها في الكويت.



معرض «JAC الغانم» يضم مجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، سواء كانوا من فئة الأفراد أو من فئة الشركات والمؤسسات التجارية. يشمل ذلك سيارات تناسب احتياجات العملاء بمختلف احتياجاتهم، بما في ذلك سيارة السيدان الفاخرة J7 التي تتميز بتصميمها الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير تجربة قيادة مريحة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، تتوافر لدى المعرض فئتان من السيارات متعددة الاستخدام (SUV) وهي الـ S3 صغيرة الحجم وسيارة الـ JS4 متوسطة الحجم. تتميز هذه السيارات بأداء قوي وقدرات متعددة تلبي متطلبات القيادة الشخصية والأنشطة العائلية.



بالإضافة إلى ذلك، يضم المعرض سيارة البيك أب T8 التي تجمع بين القوة والعملية وتعتبر خيارا مثاليا لنقل البضائع والمعدات، ولمن يبحثون عن سيارة متعددة الاستخدامات، توفر«JAC الغانم» سيارة الـ M4 التي تتسع لـ 9 ركاب، كما يمكن استخدامها لنقل البضائع. أما بالنسبة للسيارات ذات الحمولة الثقيلة، فإن «JAC الغانم» تقدم سلسلة الشاحنات التجارية N-Series التي تلبي احتياجات الأعمال التجارية بفعالية وأداء موثوق.



يجدر بالذكر أن شركة JAC موتورز الصينية تأسست في عام 1964 ونجحت في إثبات نفسها كشركة رائدة مستقلة في قطاع السيارات الصينية، لتضع بذلك أعلى معايير الجودة في قطاع الشاحنات التجارية الصينية. استمرت JAC في الاستثمار في بناء علامة تجارية مميزة، حيث واصلت التوسع عالميا وأنشأت مراكز متعددة للبحث والتطوير وإنتاج مجموعة واسعة من السيارات التي تشمل كلا من الشاحنات التجارية ومركبات الأفراد.



بدوره، أعرب يوسف بهبهاني، نائب الرئيس الأول لمجموعة السيارات في صناعات الغانم، عن فخره وسعادته بتوسع نطاق شراكات «صناعات الغانم» في قطاع السيارات لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات. وأضاف: شراكتنا مع JAC موتورز تمثل خطوة كبيرة في التزامنا بتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السيارات لعملائنا. تاريخ JAC في التركيز على العملاء والابتكار يتوافق تماما مع قيمنا في صناعات الغانم. نحن واثقون من أن هذه الرؤية المشتركة ستؤدي إلى شراكة ناجحة تثري تجربة عملائنا في الكويت وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.



تعزز هذه الشراكة الروابط التجارية القديمة بين صناعات الغانم وجمهورية الصين الشعبية، وتسهم في توسيع تواجد المنتجات الصينية في السوق الكويتي. كما أن هذه المبادرة تعكس الجهود المستمرة لصناعات الغانم نحو الابتكار والتوسع في قطاع السيارات، وتؤكد التزامها بسياستها المتمحورة حول راحة العملاء.



ونظمت «JAC الغانم» فعاليتين منفصلتين هذا الأسبوع لتعريف الجمهور بما توفره هذه العلامة التجارية المميزة. تضمنت الفعاليتان دعوة نخبة من المهتمين بعالم السيارات من المدونين والمؤثرين في حدث منفصل، حيث تعرفوا على السيارات المتوافرة والخدمات المقدمة.



كما نظمت «JAC الغانم» جولة تعريفية لعدد من العملاء من فئة الشركات لتسهيل الاطلاع على ما تقدمه علامة JAC من منتجات وخدمات تلبي احتياجات أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية.