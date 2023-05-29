

أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن انطلاق أعمال المؤتمر في نسخته الرابعة خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو المقبل، من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة الذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، وأوضحت المباركي في تصريح صحافي، أن المؤتمر هو أحد المبادرات الخليجية التي أطلقتها في عام 2020، لتركز على الاقتصاد الرقمي الذكي المستدام القائم على البرامج الحديثة للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام ستشهد مشاركة خليجية واسعة تفوق 220 خبيرا.



وأشارت إلى أن المؤتمر يتناول التوجهات الحديثة في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي تشهده الاقتصادات العالمية لاستشراف مدن الذكية وسبل استخدام التقنيات مبتكرة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات، ودور الريادي لأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.



كما يركز المؤتمر على أهمية برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي في ظل المنافسة العالمية، كما يشمل على متطلبات الأسواق العالمية الجديدة وسبل تحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة من مخرجات الابتكار وطرق تطبيقات والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.



وختمت المباركي حديثها، بالإشارة إلى أن المؤتمر في نسخته الرابعة هذا العام، يأتي تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي أدوات القرن التكنولوجي.