قمنا بالطعن على مجلس 2022 لحفظ حقوق قواعدنا الانتخابية

أثبتنا في الطعن أن هناك خللاً في العملية الانتخابية والمراسيم الصادرة بالبطاقة المدنية وبإضافة المناطق.. لكن المحكمة ارتأت النظر في مرسوم الحل

ليست هناك ضمانة لاستمرار المجلس القادم 2023 لوجود خلل في النظام الديموقراطي يجب إصلاحه

لابد من وجود آلية لإعادة النظر في الدستور الكويتي.. فتعديل بعض المواد قد يؤدي إلى استقرار في المجالس والحكومات

بعض القوانين التي تم إنجازها في مجلس 2020 كلها كانت في اللجنة المالية لأنه كانت لدينا علاقات متميزة مع الجميع وإلا لم يكن لها أن ترى النور

أعتقد أنه سيكون هناك صدام مبكر بين النواب بعضهم البعض من جانب ومع الحكومة من جانب آخر وهذا ما لا نتمناه ولا يتمناه أهل الكويت بل نريد الإنجاز

ليست لدينا معارضة بل أغلبية فمن كان يعترض فمن أجل أهداف معينة ولا يجوز أن تكون معارضاً على طول الخط أو موالياً على طول الخط

قدمنا قوانين كثيرة لإنصاف المتقاعدين والاستفادة منهم في كل جهات الدولة وإشراكهم في القطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى لرواتبهم

لسنا تحت مظلة أي شخص فنحن أحرار ومستقلون وسوف نكون مستقلين



أعده للنشر: رشيد الفعم

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية م.أحمد الحمد إنه قدم الطعن على مجلس 2022 لحفظ حقوق قواعده الانتخابية، مضيفا: «أثبتنا في الطعن أن هناك خللا في العملية الانتخابية والمراسيم الصادرة بالبطاقة المدنية وبإضافة المناطق.. لكن المحكمة ارتأت النظر في مرسوم الحل، والرقم الذي حصلت عليه والذي أعلن من قبل وزارة الداخلية غير صحيح وكنا متأكدين من حصولنا على رقم مغاير يغير من مركزي في النجاح». وقال الحمد في لقاء صحافي إن الحكومة لم تتعامل مع المجلس ولم تكن هناك حالة عدم تعاون حقيقية، فجاءت المحكمة الدستورية وأيدت الدفوع التي قدمناها وأبطلت مجلس 2022، مبينا أنه ليست هناك ضمانة لاستمرار المجلس القادم 2023، لوجود خلل في النظام الديمقراطي يجب إصلاحه. وأضاف الحمد: «رفضنا الدين العام ووقفنا في وجه الضرائب التي جاءت ضمن الخطة الإنمائية للدولة، وأدعو إلى الالتفات إلى التنمية والإصلاح وترك المسائل الخلافية فالبد متعطل وأهل الكويت مستاؤون»، وإلى التفاصيل:



لماذا طعنت على نتائج الانتخابات الماضية؟



٭ أول ما انتهت الانتخابات الماضية أعلنا عن الطعن وهذا حق قواعدنا، كل مرة لم نلجأ إلى القضاء أو الطعن، ولكن هذه المرة رأينا وقائع حقيقية تساعد على أن نحافظ على حقوق قواعدنا الانتخابية وكذلك حق فرقنا التي عملت في حملتنا الانتخابية، وأعلنا أن هناك خللا في العملية الانتخابية وكذلك في المراسيم التي صدرت بالبطاقة المدنية والمناطق، وهذه كانت محاور الطعن الذي تقدمنا به إلى المحكمة الدستورية وأثبتنا صحة كلامنا لدى المحكمة.



هل كنت تتوقع أن تتم إعادة ترتيب المراكز وتعود نائبا مرة أخرى أم كنت تتوقع أن تبطل الانتخابات برمتها؟



٭ إذا نظرت المحكمة الدستورية في الإثباتات فقد قدمنا ما يثبت أن هذا الرقم المعلن ليس رقمنا، وأثبتنا أن هناك لبسا وخللا وهناك شواهد عليها، فكنا متأكدين من تغيير المراكز الانتخابية الفائزة خاصة لم نكن بعيدين عن النجاح، ولكن رأت المحكمة الدستورية ألا تنظر إلى النتائج وما قدمناه من إثباتات ولكن رأت النظر فيما يخص مرسوم الحل، وكذلك قدمنا ما يثبت أن مرسوم الحل في غير محله لأن الحكومة لم تتعامل مع المجلس ولم تكن هناك حالة عدم تعاون حقيقية، فجاءت المحكمة وأيدت الدفوع التي قدمناها وأبطلت مجلس 2022.



هل شعرت أن هناك إشكالية حدثت معك في الانتخابات الماضية؟



٭ نعم، شعرنا بذلك، فلدينا كنترول تابع لنا واطلعنا على المحاضر الموجودة، رأينا أن هناك خللا واضحا وأثبتناه في المحكمة، ونحن كنا متأكدين أن هذا الرقم ليس رقمنا، وكان لدينا يقين أننا يجب أن ندافع، ولكن بالأخير لابد أن نحترم حكم المحكمة الدستورية، ولكننا في الوقت نفسه لم نكن متمسكين بمجلس 2020، وفور صدور الحكم قلنا إن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم ولا مانع لدينا إلى الرجوع إلى صناديق الاقتراع والانتخابات، ولكن عندما نضمن حسن سير العملية الانتخابية المقبلة، وكنا نطالب الحكومة بأن تأتي للمجلس من أجل إقرار القوانين التي تضمن نزاهة وسلامة الانتخابات ومن ثم يحل المجلس ومن ثم نصل إلى الانتخابات، وذلك لأننا رأينا ما حدث في انتخابات 2022، فمن حقنا أن نضمن ان الانتخابات لا يحدث بها خلل، ولم نكن متمسكين بمجلس 2020، وقواعدنا هي التي دفعتنا أن نطعن على مجلس 2022، وبعدما حدث في الانتخابات الماضية فإن الحكومة ان شاء الله تتلافى السلبيات التي حدثت فيها.



كيف تقيم المشهد السياسي من حيث الحل تلو الحل والإبطال تلو الإبطال؟



٭ هذا الكلام ليس جديدا، وسنقول الكلام نفسه الذي قلناه سابقا، هل هناك ضمانات لانتخابات مجلس 2023، وهل هناك ضمانة لاستمرار مجلس 2023، لا توجد ضمانات لأن هناك خللا في النظام الديمقراطي يجب إصلاحه، ووفق الدستور الحكومة يجب أن تخرج من رحم المجلس والتشكيل الوزاري لا بد أن يكون من النواب، وكذلك الحكومة لا تشاور النواب في التشكيل الحكومي، وهذه المشاورات هي المنطقة التي تعمل توازنا في الأمر، والحكومة التي لا تملك 17 نائبا في المجلس لا تملك تمرير مشروع بقانون، لابد أن يكون لها بعد داخل المجلس، وكذلك الحكومة التي لا تملك 25 نائبا لا تستطيع أن تحمي ظهرها، من السهل أن يتم طرح الثقة بها، أو عدم التعاون، يجب إعادة إصلاح الخلل في النظام الديموقراطي والنظام الانتخابي، وإعادة النظر في الدستور الكويتي، نحن نخاف من كلمة تعديل الدستور وكأنه قرآن أنزل ولا يمس، لكن كل دساتير العالم جميعها عدلت، مثل الدستور البريطاني والفرنسي.



هناك تخوف من تعديل الدستور من أن يكون هناك نقص من الحريات؟



٭ الدستور الكويتي يعدل نفسه، ولا يجوز تعديله إلى تكميم الأفواه، لابد من وجود آلية لإعادة النظر في الدستور، وتعديل بعض المواد قد يؤدي إلى استقرار في المجالس، فمنذ 1962 انظر كم مجلس لم يكمل مدته وكم حكومة تم تشكيلها، لا يوجد استقرار.



هل المشكلة في المجلس أم الحكومة؟



٭ هناك صراع بين أقطاب والسلطة التشريعية، والديمقراطية هي رأي ورأي آخر، ومشكلتنا أن النواب إما أن تكون عند رأيهم أو يتم تخوينك ويشكك فيك، ولكن نفترض حسن النوايا لدى الجميع، ولابد من قبول الآراء، وليس معناه أنك تصرخ أنك على صواب، لا بد من تقديم الأدلة والبراهين، وحتى في الاستجواب، الاستجواب هو تقييم مسار وزير، ولدى البعض نظرة بأن الاستجواب الذي لا يسقط وزير هو استجواب فاشل، لا بالعكس ممكن أن تكون حققت النجاح بتعديل عمل ومسار الوزير، ولكن لابد أن تكون هناك بطولة للنائب بأنه أسقط الوزير وتجميع أصوات طرح الثقة قبل أن يستمع إلى المرافعات، حتى لا يدخل في الحكومة، فأين مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل المادة 50 من الدستور، مبدأ التعاون بين السلطتين غير موجود أبدا، وكذلك التعاون بين النواب والكتل غير موجود أبدا، نفرض دائما حسن النوايا، ونقول في المرحلة المقبلة لنفتح صفحة جديدة.



البعض يقول إنكم في مجلس 2020 لم تلبوا طموح المواطن، ويقال إنكم كنتم ستقرون الدين العام والضرائب، هل هذا صحيح؟



٭ هذا الكلام غير صحيح، فبالنسبة لمجلس 2020 عقد في دور الانعقاد الأول 5 جلسات كلها شد وجذب وصراع ولم يكن بها استقرار، والدور الثاني جلستان واستجوابات إلى أين وصلنا إلى حل المجلس، وكان به 4 حكومات تم تشكيلها، فأين الاستقرار وأين الإنجاز في ظل هذه الأحداث، وهناك بعض القوانين التي تم إنجازها وكلها في اللجنة المالية لأنه كانت لدينا علاقات متميزة مع الجميع وإلا لم يكن لها أن ترى النور، وكنت آنذاك رئيسا للجنة المالية والاقتصادية، وكنا نراها أهم من الاستجوابات التي قدمها من يريد حل المجلس، الكل يعلم أنه كان هناك هدف منذ اليوم الأول لحل مجلس 2020، وقمنا بعملنا وحاولنا أن نهدئ النفوس لكي يسير المركب، ولكن الهدف واضح، وكانوا يقولون إن بعد هذا الاستجواب سيتم تقديم استجواب آخر، حتى وصل الأمر إلى القيادة السياسية وأصبحت لديها قناعة بحل المجلس، ونحترم قرارها ونزلنا انتخابات 2022.



أنت مهندس فما علاقتك برئاسة اللجنة المالية والاقتصادية؟



٭ هناك كثير من رؤساء اللجنة المالية والاقتصادية لم يكونوا اقتصاديين من الأساس بل منهم من كان عسكريا، ومحاميا سابقا، لا علاقة بهذا الأمر، رئيس اللجنة يدير العمل داخل اللجنة وكان هناك مستشارون اقتصاديون، وهل رئيس اللجنة الصحية كان طبيبا، ليست لها علاقة، العمل عمل تشريعي وفريق اللجنة الفني يعمل ومعهم مستشارون، ونحن رفضنا الدين العام، وأوصلنا الرسالة لوزير المالية الذي كان مصرا عليه، وكنا نتصدى له، لأنه لم تكن لدينا ثقة في الحكومة في التصرف في هذا الأمر، ووقفنا في وجه الضرائب التي أتت ضمن الخطة الإنمائية للدولة، وهذه كلها كرئيس للجنة المالية والاقتصادية تصدينا لها، وكانت الحكومة تريد أن تقترض من صندوق احتياطي الأجيال وتصدينا لهذا الأمر أيضا، هذه مواقف سجلناها في مجلس 2020، وللأسف كان هناك صوت عال، كان ينادي بحل المجلس، من كان يسعى إلى حل المجلس يجب أن يحاسب، والناس أيدت في الصناديق هؤلاء واحترمنا قرار أهل الكويت.



قراءتك للمجلس القادم هل به إمكانية للتعاون أم سيكون مجلس صدام؟



٭ من أول أيام التسجيل والترشيح والاصطفاف والتصريحات التي صدرت عقب مرسومي الحل والدعوة للانتخابات، أعتقد أننا داخلون على مرحلة صراع أقطاب في السلطة التشريعية، أتوقع أن يكون هناك صدام كبير بين السلطة التشريعية فيما بينها وبين الحكومة من جانب آخر، وسيكون هناك صراع أقطاب داخل المجلس، وسيكون هناك صدام مبكر مع الحكومة، وهذا لا نتمناه ولا يتمناه أهل الكويت بل نريد الإنجاز.



المجلس القادم ستكون معارضا وستسعى إلى الحل والتأزيم؟



٭ ليست هناك معارضة، بل من كان يعترض كان من أجل أهداف معينة، لا يجوز أن تكون معارضا على طول الخط أو تكون مواليا على طول الخط، فهناك مواقف تتطلب أن تكون معارضا والعكس، إذا الحكومة تأتي بقانون لصالح المواطن فهل مطلوب مني أن أرفضه لأكون معارضا، أو أن أقف مع الحكومة ضد المواطن، وما هو موجود حاليا ليست معارضة بل أغلبية لها أجندات معينة، والمواطن ليس طرفا في هذا الصراع الموجود بين أقطاب السلطة التشريعية أو غيرها من أقطاب، ونحن نلتزم بأن نكون متوازنين في الطرح وفي مصلحة الكويت، نرى الحق ونذهب معه، وفي كل المواقف كنا نقيم الموقف في حينه، لذلك كان شعارنا في حملتنا الانتخابية، إلى كلمة جامعة، الديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر، مركب الكويت والتنمية والإصلاح دعونا نسير في هذا الاتجاه ونترك المسائل الخلافية لأن البلد متعطل وأهل الكويت مستاؤون، ونسمع صدى ذلك في دواوين أهل الكويت، حتى وصلوا إلى مرحلة اليأس من المشاركة في الانتخابات، ولا ألومهم لأنهم لا يجدون المجلس فعل شيئا أو ينجز شيئا، ويجب أن نحافظ على حرياتنا، ولابد أن ننبذ الصراعات السياسية والأجندات الخاصة ولنجعل أجندتنا الكويت.



إذا حدث صراع في المجلس القادم فهل ستحاول أن تهدئ الأمور؟



٭ بلا شك، أنا بالأخير مواطن وسأحاول أن أهدئ الأمور وأنا دائما مع مصلحة الكويت، فإذا انقلب المعارض على الحق، فالمعارضة لابد أن يكون لديها مشروع، وليس فقط لأنه لا يريد فلانا أو علانا، هذا لديه أجندة خاصة وأرفض أن يجرني فيها، وأرفض أن أكون تابعا لأجندة أحد فأنا أجندتي أهل الكويت والاستقرار السياسي، تعطيل البلد بسبب عدم الاستقرار السياسي.



كيف تقيم أداء مجلس 2022 وهل من الممكن أن يلبي طموحات المواطنين أم لا؟



٭ من الممكن ألا تقبل شهادتي في مجلس 2022، لكنه كان به توافق وكلهم جاءوا بأجندة واحدة ولون واحد، وكلهم من المعارضين والمعترضين في مجلس 2020، وتوافقوا مع رئاسة الوزراء واختاروا رئاسة المجلس واللجان بدون تدخل حكومي، فكان من المفترض أن تكون هناك حالة وئام بينهم وبين السلطة التنفيذية، وكنا نقول إن شهر العسل بينهما قصير، لأنهم اختلفوا على المصالح وحدث صدام مثلما كنا نقول من قبل، ورأينا أن الإحصائيات أن مجلس 2013 و2016، كانت نسبة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية 86% وفي مجلس 2020 كانت نسبة الإجابة 70% في حين النسبة في مجلس 2022 لم تصل إلى حتى 30%، ولم يقدم شيئا، وأثاروا قضية إسقاط القروض من أجل الحصول على قضية العفو، ونحن لسنا ضد أي عفو لكن استخدموا هموم الناس مقابل التفاوض لإصدار العفو وتم تسكير الملف بالأخير بعدما دغدغوا مشاعر الناس، فما الإنجازات التي قدمها 2022 في حالة الوئام بين السلطتين، ولكن الحكومة لم تحضر ولم يسووا اعتصامات ولماذا لم يوقفوا نفس الموقف وقاموا بالاعتصامات.



تعتقد أن الناس واعية؟



٭ نعم من خلال تواصلنا مع الناس والدواوين، الناس واعية جدا، والناس تقارن وتنتقد بشكل كبير، ينتقدون أوضاعا سيئة وينتقدون عدم الإنجاز، فمجلس 2022 لم ينجز شيئا ولكني ليست لدي خصومة مع أي منهم، وعلاقتي مميزة مع كثير منهم، ولكن لدي موقف سياسي مغاير، نعم المجلس كان هادئا ولم تستطع تحقيق نتيجة.



هل لديك ما تقدمه لشريحة المتقاعدين؟



٭ تحدثنا في المجلس 2020 عن تعديل قانون التأمينات فيما يخص منحة الـ 3000، والزيادة 20 دينارا سنويا، بالرغم من أنهم كانوا يتحججون بالعجز الاكتواري، التأمينات الاجتماعية لا بد أن تصحح مسارها والعجز يسدد على فترات، وقدمنا قوانين كثيرة لإنصافهم والاستفادة منهم في كل جهات الدولة، وإشراكهم في القطاع الخاص ويحصلون على دعم العمالة وزيادة الحد الأدنى لرواتبهم، فعليه التزامات أكثر، وبعضهم لديهم طاقة يستطيع العمل على بند المكافآت مثلا لتستفيد منهم الدولة، ما يقارب من 36 ألف متقاعد رواتبهم دون الألف دينار، والشريحة الأكبر منهم العنصر النسائي.



فئة كبيرة من الناخبين هم المرأة والشباب.. فهل لديك ما تقدمه لهم؟



٭ الدولة التي لا تهتم بالشباب لا تعرف مستقبلها، والشباب الكويتي خلاق ومبدع، ودول كثيرة تحتضنهم، وتراهم في الدول المجاورة، وترى إبداعاتهم فيها في حين أنهم لا يجدون الاهتمام في بلدهم، والدولة ينبغي أن تكون لديها رؤية واضحة، لابد ان نعرف ما هي احتياجاتهم الحقيقية لأنها لا تنهض بدون الشباب والقيادات الشابة ذات الإبداع والابتكارات، وبشأن المرأة هي لم تأخذ حقوقها كاملة، وفق نصوص الدستور الكويتي، فهي أبدعت في كل المجالات، ولا نغازلها من أجل الانتخابات ولكن هذا الواقع، المرأة الكويتية لا تستطيع أن تورث أولادها، وحتى إقامة زوجها وغيرها، لا بد من تمكينها وفق معيار الكفاءة.



رسالة للناخبين عموماً وناخبي الدائرة الثانية خاصة؟



٭ نحن نتحرك وفق قناعتنا، ولسنا تحت مظلة أي شخص، نحن أحرار ومستقلون وسوف نكون مستقلين، وأقول لأهل الكويت، إن يوم 6 يونيو مهم، لابد من مشاركتك ولا تيأس، ندري الجو حار والوضع السياسي غير صحي ولكن مشاركتك مهمة جدا، ولا بد أن نكون متفائلين، وإن شاء الله نشهد حالة من الاستقرار.





