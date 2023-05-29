عبدالكريم العبدالله



اختتم مجلس اقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم فعاليات ملتقى وورشة «التعامل مع مجرى الهواء الصعب» التي عقدت على مدار 3 أيام.



وتضمن الملتقى في اليوم الأول 10 محاضرات متنوعة عن كيفية التعامل مع الصعوبات المختلفة التي تواجه أطباء التخدير في التعامل مع المرضى في حال عدم القدرة على «تنبيب» أو تهوية المريض، حيث يقوم أطباء التخدير في حال تخدير المريض بإدخال انبوبة تنفس في القصبة الهوائية للتحكم في تنفس المريض تحت التخدير العام، وفي حالات نادرة يواجهون صعوبة في ادخال انبوبة التنفس لأسباب مختلفة تتضمن وجود انتفاخات في مجرى التنفس او أورام، وينتج عنها عدم القدرة على إيصال الأكسجين إلى المريض عن طريق انبوبة التنفس مما يجعله في حالة حرجة.