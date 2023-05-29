نظمت شركة الكويت للتأمين حملة لتنظيف الشواطئ البحرية، وذلك في إطار برنامجها البيئي لحماية البيئة البحرية في الكويت، وشارك موظفو الشركة وأبناؤهم في هذه الحملة التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة ولنشر الوعي بأهمية الحفاظ على طبيعة نظيفة وغرس قيم حماية البيئة في قلوب موظفينا وأبنائهم.



وفي تعليقها على الحملة، قالت مدير قسم التواصل فجر الصايغ في شركة الكويت للتأمين: يأتي تنظيم الحملة إيمانا منا بأهمية حماية الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية، وتجسيدا للشعور بالمسؤولية تجاه بيئتنا وللحفاظ عليها نظيفة وجميلة، لذلك انطلقنا إلى الواجهة البحرية لتنظيف شواطئها، ولإيصال رسالة الى جميع المواطنين والمقيمين حول أهمية حماية البيئة البحرية من الملوثات على اختلافها، وكذلك تسليط الضوء على مكانة الكويت في قلوبنا.



وأضافت الصايغ أن «الكويت للتأمين» حريصة على الالتزام بواجبها البيئي والتوعوي وتهدف من خلال مبادراتها البيئية إلى المساهمة الفعالة في حماية الطبيعة وتعزيز الوعي تجاهها من أجل مجتمع ينعم بصحة وحياة أفضل.