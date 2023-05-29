عبدالعزيز المطيري



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي: لن نيأس في السير بطريق الإصلاح ومواجهة الفاسدين والمشاركة في انتخابات مجلس الأمة المرة تلو الأخرى، ولن نتخلى عن وطننا ومستقبل أبنائنا، والشعب الكويتي واع ونثق في اختياراته الصحيحة.



وأضاف الدمخي خلال ندوة انتخابية بعنوان «لن نيأس» مساء اول من أمس بمنطقة بيان، ان دولة الباطل والشركات الجشعة والشوارع المتهالكة وملفات الفساد لن تعود ودولة التراجع والتخلف، وان الاصلاح سيتحقق باختيارات الشعب وقوته في التغيير.



وذكر أن «صوتك هو دورك في الإصلاح الذي يجب عدم التخلي عنه، فلا تتركوا المجلس وهذا البلد لمن يعيث فيها فسادا، و يجب عدم التنازل عن دورنا في الحفاظ على منظومتنا الأخلاقية ومكتسباتنا الشعبية»، مؤكدا أن الشعب هو الأساس، لذلك تكرر في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي تلاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عبارة «نزولا عند الإرادة الشعبية»، وهذا تأكيد على أهمية دور الشعب الكويتي في منظومة الإصلاح.



ولفت الدمخي الى ان الشعب الكويتي هو من فرض التغيير، وهو مصدر القوة في اصلاح البلد، وهو من سيصنع العهد الجديد، وهذه الإرادة الشعبية جاءت متوافقة مع إرادة القيادة السياسية التي تريد الإصلاح.



وأشار إلى أنه «في مجلس الأمة 2022 اخترت أن أكون عضوا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكنت رئيسا للحنة، وكانت هناك عدة أهداف رئيسية من دخول هذه اللجنة ورئاستها، أما الهدف الأول فهو فرض الأولويات في الإنفاق على الإصلاحات السياسية وفي مجالات» التعليم والصحة والمدن الاسكانية الجديدة ومحاربة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وجميع موظفي الدولة»، والهدف الثاني هو تقييم أداء القيادات بناء على إدارتهم السليمة للجهات التابعة لهم وانعكاس هذا الأداء على ميزانية الدولة، وجعلنا هذين الهدفين جزءا أساسيا في تقارير لجنة الميزانيات، والهدف الثالث هو تفعيل دور الجهات الرقابية في انفاق المال العام في مؤسسات الدولة».



وأكد الدمخي: «خلال ترؤسي لجنة الميزانيات والحساب الختامي أحلنا مخالفات عدة الى جهات التحقيق وكلفنا ديوان المحاسبة بمراقبة الجهات والشركات التابعة لمؤسسات الدولة، لوجود الكثير من العبث في هذه الشركات التابعة للدولة، ولا توجد عليها رقابة، وقد عملنا في لجنة الميزانيات على محاسبة الفاسدين وفضح تعدياتهم على المال العام بالإضافة الى حماية القيادات النظيفة والوطنية من سطوة المتنفذين، لذا حين نطالب باختيار الأصلح لتقلد المناصب يجب ايضا ان نحميه من الفاسدين والمتنفذين».



وطالب الدمخي بضرورة العمل الجاد نحو تنمية البلاد من خلال مشاريع تنموية واستغلال أراضي الدولة، ولابد ان نعمل على التوسع في هذه المشاريع التنموية التي بدورها ستنعكس ايجابا على اقتصاد البلد، فنحن وللأسف الشديد لدينا موارد كبيرة في الكويت دون الاستفادة منها واستغلالها بسبب إداراة فاشلة لمؤسسات الدولة.



واختتم الدمخي حديثه قائلا: سنمضي في طريق الإصلاح وسنواجه كل فاسد بإذن الله وسنساند كل إصلاحي في اي مشروع اصلاحي يؤدي الى اصلاحات سياسـيــة واقتـصـاديـــة واجتماعية تنعكس ايجابا على الكويت وأهل الكويت، فنحن نتقرب الى الله بخدمة الكويت وشعبها، وسأبقى كما عهدتموني ثابتا بإذن الله على الحق.