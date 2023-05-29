رشيد الفعم



قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مساعد العارضي «إنه من الضروري المحافظة على البرلمان، ولم آت لدغدغة مشاعر الناس، والكويت لديها قوانين وهي ليست بحاجة لها، فالقوانين موجودة، لكن حال البلد لا يسر عدوا ولا حبيبا».



وأضاف، في تصريح صحافي، «إن المواطن يعاني من التضخم المالي وعدم زيادة رواتب الموظفين منذ سنوات، منذ أكثر من 11 سنة لم تزد الرواتب، وحتى خطة الابتعاث ليست مربوطة مع احتياجات سوق العمل، والمواطن يرسل ولده للدراسة في الخارج وعندما يعود، يجلس في البيت سنتين ولا يجد وظيفة».



وذكر العارضي «لماذا لا ننظر إلى الدول المجاورة لنا إلى أين وصلت؟ والشباب يتساءل إلى أين وصلنا؟ ونحن للأسف الحكومة عاجزة حتى عن إصلاح الشوارع والطرق، هل لدى الدول المجاورة عقول ونحن لا نملك عقولا؟ هل لديهم نية صادقة ونحن لا نملك النية الصادقة؟ نحن لدينا خلافات كراسي».



وأكد أن جميع الدول المحيطة تعرف إلى أين ستصل في حلول عام 50، ولكن نحن لا نعرف أين سنذهب الشهر القادم، نحن اليوم فعلا نحتاج لحل مشاكل البلد، من خلال خطة خمسية أو عشرية تبدأ من اليوم وتسخير كافة الإمكانات من خلال التشريعات، وتكون محاسبة الوزير وفق خطته لتطوير وزارته، فلو كان وزير الأشغال مطلوبا منه نسبة إنجاز 20% إن حققها نشكره وإن لم يحققها نحاسبه.



وقال العارضي: أولويات الشعب معروفة، ونطرح الأولويات على الحكومة وإن تعاونت معها نضعها وفق خطة ونتعاون مع بعضنا البعض لإنجاز هذه الخطة، هذه رسالتي وهذا ما أقتنع به، مقياس التعاون مع أي رئيس وزراء قادم هو خطته وبرنامج عمله ويجب أن تحمل أولويات المواطن.



وقال العارضي إنه تم خلال مجلس 2020 إقرار قانون الـ 3000 دينار للمتقاعدين والزيادة السنوية الـ 20 دينارا، مضيفا أن هذا أكبر إنجاز للمواطن أكثر من الوقوف مع استجوابات سياسية ليست منها فائدة، مستدركا بقوله «ألزمنا رئيس الوزراء بأن يزيد رأسمال بنك الائتمان لكي نمكن 9000 مواطن أن يبنوا بيوتهم».



وتساءل: «لماذا لا تدخل التأمينات وتستثمر في أراض الدولة؟ فلماذا لا نحول لها الأراضي وهي من تبني المول والمستشفى والاستثمارات داخل الكويت، وفي هذه الحالة تمت تقوية اقتصاد الدولة والفائدة تذهب للمتقاعدين وقمنا بتوفير فرص عمل للكويتيين».



وبشأن قضية جليب الشيوخ، قال العارضي «تحدثت مع رئيس الوزراء عن قضية جليب الشيوخ، وأن تثمن هذه المنطقة لأنها مجاورة لجامعة الكويت ولمناطق سكنية ومقابلة لاستاد جابر وهي بوابة المطار وواجهة الكويت، المنطقة بها سجون وأوكار، وصارت منبعا لتجار الخمور والمخدرات، وخرجت من رئيس الوزراء وذهبت إلى وزير المالية، وقال إن المبلغ موجـــود ونثمنها، وذهبت لمدير عام البــلدية وقال إن المشروع موجود، وكان بينــها وبين إقرار المشروع جلسة، وطلبت جلسة خاصة لإقرار مشروع تثمين المنطقة لكن سمو رئيس الوزراء استقال وانحل المجلس وتعطل المشروع».



وأضاف «أنا حققت هدفي برأس مرفوع، ولم أكن ملزما أن أسير مع استجوابات كان الهدف منها سياسيا، ولو كان الهدف منها الإصلاح كنت وقفت معها، لكن هل يجوز أن أعلن استجوابات في علم الغيب، دستوريا لا يجوز، ولم أنتقل من مجموعة إلى مجموعة، وكلنا كنا موجودين في قارب واحد ولكن أنا استمررت في القارب نفسه حتى حققت أهدافي».



وذكر العارضي «أنا نائب مستقل، أين وجد الحق سأكون معه، وأين وجدت مصلحة المواطن وتحقيق مصلحة المواطن سأكون موجودا، أنا جئت لأمثل المواطن ولم أمثل كتلا».