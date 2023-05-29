اقترح مرشح الدائرة الرابعة معاذ الدويلة زيادة رواتب موظفي الدولة، وأن تكون هذه الزيادة



مرتبطة بالتضخم، شارحا «إذا زادت الأسعار 4% يزيد الراتب نفس الزيادة فهذا على رأس أولوياتي لأنه مطلب منطقي».



وقال الدويلة: « من أهم النقاط الذي سأهتم بها إذا وصلت الى البرلمان هي زيادة الدخل السنوي للموظف الكويتي، فهذه الزيادة ينبغي أن تكون زيادة منطقية، وينبغي أن نتعلم من التجارب الأخرى مثل سنغافورة، ولديك تجربة محلية، وهي هيئة أسواق المال».



وأضاف: «الموظف في هيئة أسواق المال في الكويت ليس لديه أي مشكلة في مسألة التضخم أو زيادة أسعار السلع، لأن أي زيادة في أسعار السلع سوف تنعكس على زيادته السنوية في راتبه، فإذا زادت أسعار السلع بنسبة 4%، فإن راتبه كموظف سوف يزيد 4%،



فموظف هيئة أسواق المال لا يعاني من زيادة أسعار السلع».



وبين أن هذه الزيادة ليست عشوائية بل مرتبطة بالتضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مطبق في هيئة أسواق المال، ونطالب بتطبيقه في كل مؤسسات الدولة.



وأكد أن هذا المقترح سيجبر الحكومة على مراقبة أسعار السلع، إذ إن أي زيادة في أسعار السلع ستجبر الحكومة على زيادة رواتب الموظفين، وبالتالي ستكون هناك تكلفة على الخزينة العامة للدولة، وسيكون هناك حافز للحكومة على مراقبة الأسعار.



وأضاف معاذ الدويلة أن مشروعه الثاني ضمن أولوياته يتعلق بالظلم الانتخابي في الكويت، فليس من المعقول دائرة بها 220 ألف ناخب وناخبة ينتخبون عشرة نواب، وفي المقابل دائرة أخرى فيها 70 ألف ناخب وناخبة ينتخبون 10نواب، مؤكدا أن هذا قمة الظلم، ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر، ولابد من تعديل النظام الانتخابي الحالي.



وشدد الدويلة على أن«قيمتنا نحن المواطنين في الدائرة الرابعة عند الحكومة ليست مثل قيمة المواطن في الدائرة الثانية عند السلطة، وآن الأوان لتصحيح هذا الأمر».