خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انصاره من "شرفة" المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة قائلاً:" لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور، وقد اوكلتم إلينا المهمة مجدداً وسنستمر في بناء مئوية تركيا".

واضاف اردوغان في "خطاب الشرفة" الذي ألقاه بعد إعادة انتخابه رسمياً لولاية رئاسية جديدة: الفائز في هذه الانتخابات هي تركيا والديمقراطية وشعبنا بكل اطيافه، مشددا على ان "قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا"، منوها الى ان نحو 320 الف شخص يقفون أمام القصر الرئاسي للاحتفال بهذا الانتصار.

وتابع: 85 مليون تركي فازوا والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية. الشعب صوت لصالح مئوية تركيا في هذه الانتخابات واختار أن يكون معظم نواب البرلمان من تحالف الجمهور، مشيرا الى ان كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأثبت قوة الديمقراطية في تركيا يستحق الشكر والتقدير أيا كان اختياره.

وقال اردوغان إن " تركيا تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس والشعب التركي نجح في إثبات نضجه".

واستطرد: تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى الوحدة والتضامن. الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتوفير الخدمات للشعب وتضميد جروح ضحايا الزلزال.

وأكد الرئيس التركي أن:" العدل هو أساس الملك في حكمنا ولن نغير هذا المبدأ".