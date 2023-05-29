عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان، تعميماً بشأن تعطيل العمل في الوزارة يوم انتخابات مجلس الأمة المقرر له 6 يونيو المقبل على أن تعتبر الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة .

وقال السلطان في تعميمه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه:

أولا: تعطيـل الـعـمـل بجميع قطاعـات الـوزارة والإدارات التابعـة لهـا يـوم الثلاثاء 17 ذو القعـدة 1444هـ الموافق 6 يونيو 2023م مع اعتباره يوم راحة.

ثانيا: تعتبر الراحـة يـوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامـة الـتي تـقـرر فيهـا النصوص أو القواعد، استبعاد أيـام الـراحـة مـن مــدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتـازة أو تقييم الأداء تقييمـا فـعليـا او اعتبار الموظف منقطعـا عـن العمـل خلال الراحات

ثالثا : على جميع قطاعات الوزارة العلم والعمل بموجبه .