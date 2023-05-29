عبدالعزيز الفضلي

أصدرت عدد من المناطق التعليمية جداول اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة المتوسطة حيث حددت انطلاقة موعد الاختبارات يوم الأحد 18 يونيو المقبل وحتى 25 من الشهر نفسه.

على ان تكون مواعيد اختبــارات مـواد خـارج الجـدول قبـل الاختبــارات الأساسية للـدور الثاني، وفـق مـا تحدده الإدارة المدرسية، وقبل اعتماد النتائج وإضافة نصف ساعة ( لطلبة صعوبات التعلم ) لجميع المواد الدراسية، كما تـم إضـافة ( 15 دقيقـة ) علـى زمـن الإجابـة فـي جميـع المجــالات الدراسية لتوزيـع الأوراق والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.