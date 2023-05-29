محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، توجيهاته بالعمل على اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بمنح (872) عسكريا بقوة الإطفاء العام من ضباط - وضباط صف وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وتأتي توجيهات الخالد انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الارواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.