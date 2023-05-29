علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا حدد من خلاله 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة هي نواة القائمة الأولية للرخص التجارية التي قد لا تحتاج إلى مقر للشركة.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 86/2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 82/2023، فقد قضى في مادته الأولى أن تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 وفق عدة ضوابط منها أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة الشخص الواحد، وأن يكون صاحب الترخيص مديرا للشركة.

وأضاف العيبان في القرار الجديد نصا أن يضاف إلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على «تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق»، على أن تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة كلما دعت الحاجة.