الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حدد الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، موعد سفر المنتخب لخوض معسكره التدريبي في مدينة فيينا النمساوية الخميس المقبل، وذلك استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 16 يوليو المقبلين.



وقام كيروش باستدعاء اللاعبين مساء أمس لبدء التجهيز للسفر إلى أوروبا، حيث قرر الجهاز الفني دخول اللاعبين في معسكر داخلي بدءا يوم 10 الجاري من دون لاعبي العربي والسد الذين انضموا يوم 14 مايو بعد خوض نهائي كأس أمير قطر، وكانت هذه المرحلة الأولى من الإعداد.



والمرحلة الثانية التي تستمر حتى 20 يونيو فسيتخللها خوض 3 مباريات ودية مع منتخب كرواتيا للمحليين يوم 8 يونيو ثم مع جامايكا يوم 15 يونيو ونيوزيلندا يوم 19 يونيو.



ومن المقرر أن تغادر بعثة العنابي يوم 20 يونيو المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الكأس الذهبية والتي يستهلها العنابي يوم 25 يونيو بمواجهة منتخب هايتي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا المكسيك وهندوراس.



وتضم قائمة المنتخب القطري 26 لاعبا وهم: جاسم الهيل وصلاح زكريا ومشعل برشم ويوسف حسن في حراسة المرمى، وأحمد سهيل وبسام الراوي وجاسم جابر وحازم أحمد وطارق سلمان ومصعب خضر ومحمد النعيمي وهمام الأمين ويوسف أيمن في الدفاع، أحمد فتحي وعاصم مادبو وعبدالله المعرفي وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل ومهدي سالم في الوسط، وأحمد علاء ومعز علي وتميم منصور مفتاح وخالد منير ومحمد مونتاري ويوسف عبدالرزاق في الهجوم.