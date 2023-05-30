القاهرة - سامي عبدالفتاح



طرحت رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب، موعدا مبدئيا لقمة الأهلي والزمالك، في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستكون بشكل مبدئي خلال الفترة بين 10 و15 يوليو المقبل.



وكانت قمة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي 3-0 سجلها محمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف «هدفين».



ويلعب اليوم الزمالك مع طلائع الجيش، ضمن مؤجلات الجولة 23 من المسابقة.



إلى ذلك، ودع فريق فيوتشر كأس مصر على يد إنبي بنتيجة (6-5) بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي (1-1) في دور الـ16 للبطولة، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، إذ تقدم فيوتشر بهدف مثير للجدل عن طريق محمد رضا «بوبو» في الدقيقة 57، وسط اعتراضات من لاعبي إنبي وتهديدات بالانسحاب بعد اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة دون توقف اللعب ومنها جاء الهدف، ورغم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو إلا انه صمم على احتساب الهدف، وبعد توقف طويل امتد لأكثر من 24 دقيقة، نجح إنبي في التعادل من ضربة جزاء سجلها أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 90+21.



وتأهل إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى ربع النهائي ليواجه الفائز من لقاء سموحة والنجوم.