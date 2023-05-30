ضمن ريال سوسييداد المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برغم خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-2 في ختام منافسات المرحلة الـ 37 ما قبل الأخيرة التي شهدت هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية بتعادله مع فالنسيا 2-2.



وتأهل فريق المدرب إيمانول ألغواسيل إلى المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما أسدى رايو فايكانو خدمة للنادي الباسكي بفوزه على فياريال الخامس 2-1، علما أن الأخير سيلعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على غرار ريال بيتيس الفائز على جيرونا 2-1 بهدفي بورخا إيغليسياس (47 و77).



وضمن سوسييداد المركز الرابع مع 68 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن فياريال الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل مرحلة من النهاية.



في المقابل، هبط إسبانيول إلى الثانية بعدما فرض جناح فالنسيا البديل البرازيلي صامويل لينو التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وافتتح فريق «الخفافيش» التسجيل عبر دييغو لوبيس (38)، قبل أن يرد إسبانيول بهدفي سيزار مونتيس (40) والبديل الدنماركي مارتن برايثوايت (50).



ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 36 نقطة، فيما كان إلتشي متذيل الترتيب هبط في وقت سابق (24 نقطة)، على أن تحدد هوية الفريق الثالث الهابط، حيث يأمل بلد الوليد في تفادي تجرع الكأس المرة بعد تعادله السلبي مع ألميريا.



ويحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر مع 39 نقطة متأخرا بفارق نقطة يتيمة عن سلتا فيغو السابع عشر والذي خسر أمام مضيفه قادش 0-1.



وفاز برشلونة البطل في مباراته الأخيرة على ملعبه التاريخي «كامب نو» على ضيفه ريال مايوركا المنقوص 3-0، سجلها أنسو فاتي (1 و24) وغافي (70).



وودعت جماهير البلاوغرانا القائدين سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا اللذين سيغادران النادي نهاية الموسم.



إيطاليا



استعاد لاتسيو المركز الثاني بتسجيله هدفا قاتلا في الفوز على ضيفه كريمونيزي الذي ودع الدرجة الأولى 3-2 في ختام المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وضمن ميلان المقعد الأخير لدوري الأبطال بفوزه على يوفنتوس 1-0. وتقدم لاتسيو إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن انتر الثالث (71 مقابل 69).



وقاد المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاما) فريقه ميلان إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بتسجيله هدف الفوز على مضيفه يوفنتوس من رأسية بعد تمريرة من دافيدي كالابريا في الدقيقة 40.



ورفع «الروسونيري» رصيده الى 67 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الأعرق متقدما بفارق ست نقاط عن أتالانتا الخامس.



وفي مباراة هامشية، لم تكن ثنائية النيجيري فيكتور أوسيمين كافية لنابولي، حيث أهدر بطل إيطاليا المتوج للمرة الثالثة في تاريخه تقدما بهدفين ليتعادل مع بولونيا 2-2.