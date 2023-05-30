بيروت - يوسف دياب



استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى جلسة تحقيق يعقدها يوم غد الأربعاء لاستجوابه في مضمون مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء الألماني بحقه، بجرائم «الاختلاس والتزوير والاحتيال وتبييض الأموال».



وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن «استدعاء سلامة جاء فور تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات صباح أمس الاثنين، النشرة الحمراء من الانتربول الدولي، بعد تحويل المذكرة الألمانية إلى مذكرة توقيف دولية».



وقال المصدر إن قبلان «سيعتمد نفس الإجراءات التي اعتمدها عندما استجوب سلامة قبل ايام بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، لجهة استجوابه وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر، وإرسال برقية إلى القضاء الألماني عبر الأمانة العامة للانتربول، لإبلاغه بتنفيذ مضمون النشرة الحمراء، والطلب إليه تسليم ملف استرداد سلامة، وفي ضوء ما يتضمن من مستندات، إما يقرر القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان إذا كانت الأدلة كافية، أو يحفظ الملف في حال لم تتوافر المعطيات التي تستوجب المحاكمة».