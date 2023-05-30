بيروت ـ منصور شعبان



جدد «لقاء سيدة الجبل» «التأكيد أن معركة رئاسة الجمهورية هي معركة للحفاظ على الجمهورية وحماية الدستور وليست معركة حول أسماء المرشحين».



وشدد، في بيان له، بعد اجتماع دوري، افتراضي، أمس، على: «أن خياره هو خوض معركة السيادة والاستقلال ورفع الاحتلال الإيراني عن لبنان من خلال التأكيد على ضرورة جمع الوطنيين داخل كل طائفة لإعادة تكوين الوحدة الوطنية في مواجهة هذا الاحتلال الذي حاول تكريسه بالأمس كلام النائب محمد رعد عارضا على اللبنانيين خيارين فإما الفراغ وإما انتخاب مرشح الاحتلال الإيراني لرئاسة الجمهورية، فهل عاد لهذه الانتخابات أي قيمة؟».



ودعا «اللقاء» «جميع السياديين للوقوف بوضوح وصراحة أمام هذا الكلام التهديدي واللا سيادي بامتياز».



منوها بإعلان «31 نائبا رفضهم لسلاح حزب الله غير الشرعي ويدعوهم أيضا الى المطالبة برفع الاحتلال الإيراني من داخل مجلس النواب».



ودان «زيارة مجموعة من رجال الدين المسيحي لحزب الله في معلم مليتا (جنوب لبنان)»، محملا «كل من يزور هذا المعلم مسؤولية الانحياز ودعم حزب يمعن في خرق السيادة الوطنية ويضرب بالعمق استقلال لبنان وحريته».