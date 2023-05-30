تكليف "القوى العاملة" دراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر

توفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص

4جمعيات نفع عام للإشراف على الانتخابات

اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021

التواصل الحكومي": "الكهرباء" تطلق حملة "وفر" الوطنية لتوفير الطاقة

بالفيديو .. "التواصل الحكومي": زيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني مقر حملة "وجهني" في مجمع الأفنيوز

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي، أن مجلس الوزراء سمح لجمعية متابعة الأداء البرلماني وجمعية الصحافيين وجمعية الشفافية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير انتخابات مجلس الأمة 2023 بهدف دعم شراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية.

وقالت الوزيرة م.البغلي إن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت طلبا من هذه الجمعيات بالسماح لها بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وبدورها أحالت وزارة الشؤون هذه الطلبات إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها. هذا، وكلف المجلس هيئة القوى العاملة دراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة المتناهية الصغر من الجوانب القانونية والمالية، وموافاته خلال شهر من تاريخه بالإجراءات التي تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في ضوء متابعة تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص، كما وافق أيضا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2021 /2022، ويرفعه إلى سمو ولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

تكليف "القوى العاملة" دراسة صرف "الاجتماعية" لأصحاب المشاريع متناهية الصغر

كلف مجلس الوزراء هيئة القوى العاملة دراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة المتناهية الصغر من الجوانب القانونية والمالية وموافاته خلال شهر من تاريخه بالإجراءات التي تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

توفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في ضوء متابعة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص.



4 جمعيات نفع عام للإشراف على الانتخابات



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي أن مجلس الوزراء‬ يسمح لجمعية متابعة الأداء البرلماني وجمعية الصحافيين وجمعية الشفافية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير انتخابات مجلس الأمة 2023 بهدف دعم شراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية.

‏وقالت الوزيرة البغلي، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت طلبا من هذه الجمعيات بالسماح لها بالمشاركة في الاشراف على اجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وبدورها أحالت وزارة الشؤون هذه الطلبات الى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2022/2021، ويرفعه لسمو ولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وفيما يلي بيان المجلس :



عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيـــس مجلـس الـوزراء سمو الشيخ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل بما يلي:

سعياً من مجلس الوزراء لتحقيق رؤيته وخططه الهادفة إلى زيادة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية ، وخلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتوفير مناخ محفز يشجع على الابتكار ويوفر بيئة عمل تنافسية تدعو الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة الأنشطة المرخصة ، قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، والجهات ذات الصلة) لدراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر من كافة الجوانب القانونية والمالية ، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بالخطوات والإجراءات المناسبة التي تساهم وتشجع الشباب على الانضمام في العمل بالقطاع الخاص.

وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في وظائف مختلفة في الدولة .

واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2021 /2022، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي ضوء إعلان النتائج الرئاسية للجمهورية التركية الصديقة يوم أمس الأحد الموافق 28 /5 /2023 ، وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لفخامة الرئيس / رجب طيب أردوغان – رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لفترة رئاسية ثالثة متمنياً لفخامته دوام التوفيق والسداد في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجمهورية التركية وشعبها الصديق .



"التواصل الحكومي": "الكهرباء" تطلق حملة "وفر" الوطنية لتوفير الطاقة





أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تطلق الحملة الوطنية لتوفير الطاقة بعنوان (وفر).

وأكد المركز أن الحملة تهدف لتحقيق 3 أهداف منها تقليل استهلاك الكهرباء والماء ، فضلا عن التوعية بتغيير بعض العادات اليومية.

وفيما يلي بيان المركز :





بالفيديو .. "التواصل الحكومي": زيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني مقر حملة "وجهني" في مجمع الأفنيوز

نشر مركز التواصل الحكومي فيديو لزيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني مقر حملة "وجهني" في مجمع الأفنيوز، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي حتى الخميس، وذلك لتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصص المناسب من خطة البعثات الخارجية.