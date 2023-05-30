عاطف رمضان



عقدت جلسة بعنوان «كلمة وصورة» أدارتها د.راية يعقوب من الأردن وشارك فيها د.أحمد عبدالملك استشاري طب عائلة من الكويت وعبدالعزيز الدويسان «بونمر» مصور من الكويت.



وقال د.أحمد عبدالملك، إن من سلبيات التكنولوجيا انتشار الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار المغلوطة فيما يخص الصحة والأدوية والغذاء.



وأضاف أن من إيجابيات التكنولوجيا ان الأطباء تمكنوا من خلالها من نشر المعلومات الطبية التوعوية.



من جانبه، أفاد المصور عبدالعزيز الدويسان، بأن من الصعوبة اكتشاف تزييف الصورة حاليا، مشيرا إلى أن مجاله هو أن يصنع فكرة من خلال مجموعة من الصور.