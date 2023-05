في إنجاز جديد تسجله جامعة الكويت، حصلت د.ليلى الحداد عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء مع الفريق البحثي المشارك على جائزة International best research award والامتياز في حقل دراسة أمراض السرطان من ISSN International Awards and Congress 2023IIRAC عن بحث علمي متميز بعنوان:



Development of nimesulide analogs as a dual inhibitor targeting tubulin and HSP27 for treatment of female cancers.



وقام الفريق البحثي المتمثل في د.ليلى جراغ الحداد من قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت، وكل من أ.د.جمال الدين هريسة، وأ.د.فارس العنزي من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بتصميم مركبات كيميائية تتميز بأنها مشابهة للأدوية الخافضة للحرقة بالجسم.



وأوضح الفريق البحثي أنه تم توصيف هذه المركبات بشكل كامل كيميائيا وفيزيائيا في معامل التسهيلات العامة في جامعة الكويت RSPU، ثم تم توصيفها حيويا على خلايا سرطان الثدي كل من SKOV3 SKBR3، بحيث تستهدف بروتينات زيادة النمو بالخلايا وهي كل من بروتين الصدمة الحرارية 27 تنتجه الخلايا عند التعرض لضغوط، والتيوبيولين وله دور كبير بانقسام الخلايا، إذ إن كلا البروتينين له دور كبير في زيادة نمو الخلايا السرطانية.



وبينت نتائج التحليل الحيوي أن هذه المركبات تتصف بأنها مضادة للسرطان بحيث ثبطت نمو خلايا سرطان الثدي بمعدل يقل عن 3.73 ميكرومولار.



وتوجه الفريق البحثي بالشكر لقطاع الأبحاث بجامعة الكويت لدعم وتمويل هذا المشروع، وتذليل الصعوبات للباحثين، وتوفير أغلب الأجهزة في مختبرات مشاريع التسهيلات العامة في كلية العلوم من أجل مساعدة الباحث على الرقي في البحث العلمي ورفعة الجامعة وخدمة المجتمع البشري.