تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في اليونان 25 يونيو كما جاء في مرسوم رئاسي نشر امس، بعد ثمانية أيام على انتخابات لم تسمح لليمين بالحصول على الغالبية المطلقة رغم أنه حقق فوزا كبيرا.



وجاء في المرسوم الرئاسي أن «انتخابات تشريعية جديدة ستجري في 25 يونيو».



وهذا الموعد كان عرضه رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد فوز حزبه المحافظ في الانتخابات التي جرت في 21 مايو.



وبعد ثلاثة أيام من الانتخابات، كلف رئيس ديوان المحاسبة يوانيس سارماس تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات الجديدة، على ان يتولى مهامه حتى تشكيل الحكومة المنبثقة من الانتخابات الجديدة.



ويريد الفائز الأكبر في الانتخابات، زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني ميتسوتاكيس، هذه الانتخابات الجديدة لمحاولة الحصول على الغالبية المطلقة هذه المرة.



حاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40.8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات. وحل ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا 11.5% من الأصوات.



وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة.



نال حزب ميتسوتاكيس 146 مقعدا نيابيا من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى خمسة مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة. وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحل الوسط، استبعد ميتسوتاكيس خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.