أدى بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية امس ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، الدولة الأكبر في افريقيا من حيث عدد السكان، والتي تشهد ركودا اقتصاديا وانعدام أمن شديدين، معلنا إلغاء دعم البنزين.



وقال الرئيس الجديد، خلال حفل تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا، «بصفتي رئيسا لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكل إمكانياتي، بأمانة ووفقا للدستور».



وحضر عدد من رؤساء الدول الافريقية الحفل، بما في ذلك الرئيس نانا أكوفو-ادو (غانا) وسيريل رامافوزا (جنوب افريقيا) وبول بيا (الكاميرون)، وتم نشر جهاز أمني كبير في العاصمة.



وينتمي الرئيس الذي يبلغ من العمر 71 عاما لعرقية اليوروبا، وهو يتحدر من جنوب غرب البلاد، كما أنه ينتمي لحزب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري. ويتقاعد هذا الجنرال السابق الذي يبلغ من العمر 80 عاما، بعد ولايتين رئاسيتين، بناء على ما ينص عليه الدستور، تاركا وراءه إرثا مخيبا للآمال.



وتم الطعن بفوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 فبراير أمام المحكمة، من قبل مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما أتيكو أبوبكر وبيتر أوبي، اللذين شجبا تزويرا هائلا من الحزب الحاكم.



وكان تينوبو الملقب بـ «صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، قد نظم حملته الانتخابية، مؤكدا أن «دوره» قد حان لقيادة أكبر اقتصاد في القارة، وسلط الضوء على تجربته في إدارة مدينة لاغوس من العام 1999 إلى العام 2007.



وقال رئيس نيجيريا المنتخب حديثا، إن دعم الوقود «قد ولى».



ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، قال تينوبو في كلمة تنصيبه بالعاصمة أبوجا «نشيد بقرار الحكومة السابقة بالتخلص تدريجيا من نظام دعم البنزين الذي كان يدعم الأثرياء أكثر من الفقراء».



وقال إن الحكومة ستعيد ضخ أموال دعم الوقود في شكل استثمارات في البنية التحتية العامة والتعليم والرعاية الصحية وتوفير وظائف.



وحث تينوبو البنك المركزي على العمل نحو تحقيق سعر صرف موحد، داعيا إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.



وقال إن الحكومة المقبلة ستستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 6% على الأقل.