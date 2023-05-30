بيروت ـ داود رمال



دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح يوم الأربعاء في السرايا لبحث «موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل».



وكان رئيس الحكومة اجتمع في السرايا مع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبدالحفيظ منصور، واطلع منه على نتائج اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي جرت في مملكة البحرين.



وكان نائب بيروت فؤاد مخزومي سجل على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أنه «بدل ان يقيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف، فرنسية وألمانية، قام بإبعاد محاميين فرنسيين، تطوعا مع هيئة القضايا في وزارة العدل، لمتابعة مصير الأموال المنسوب اختلاسها الى سلامة أمام القضاء الفرنسي».



بدوره، اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أنه لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي الأدلة الكافية لما أصدر مذكرة التوقيف.