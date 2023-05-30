

قال رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد المبارزة حميد البلام إن الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023 شهد تحقيق نتائج كويتية متميزة إقليميا ودوليا.



وأوضح البلام لـ «كونا» أن الموسم الذي اختتم مساء السبت بنيل فريق القادسية درع التفوق بفوزه على العربي 45-33 يعد من المواسم الناجحة، إذ حقق لاعبو الكويت مراكز متقدمة وميداليات متنوعة في المحافل الإقليمية والآسيوية والدولية.



وقال إن من أبرز النجاحات المحققة خلال الموسم استضافة البطولة الآسيوية تحت 23 عاما والتي حقق فيها اللاعبون الكويتيون نتائج جيدة أبرزها اقتناص اللاعب محمد الفضلي ذهبية منافسات «سلاح سابر»، وأشار إلى تحقيق يوسف الشملان برونزية كأس العالم (ستلايت) ومحمد مهدي للمركز الثامن في بطولة العالم، منوها بفوز أشبال الكويت بالمركز الأول في بطولة آسيا التي استضافتها أوزبكستان.



كما أشار إلى تحقيق برونزية «سلاح ايبيه ـ فرق سيدات» ضمن البطولة العربية التي أقيمت في البحرين، إضافة إلى تحقيق المراكز الثلاثة الأولى للفرق والفردي في بطولة الخليج.