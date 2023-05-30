ضمن هايدنهايم صعوده إلى الدوري الألماني لكرة القدم على حساب أحد أعرق الاندية هامبورغ بعدما تقدم إلى المركز الثاني بفوز جنوني على حساب يان ريغينسبورغ 3-2 بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الدرجة الثانية.



واعتقد هامبورغ أنه حسم العودة إلى الدرجة الأولى قبل دقائق فقط من نهاية مباراته امام ساندهاوزن الذي فاز بها 1-0، حين كان هايدنهايم متأخرا 1-2، الا ان هدفين في الوقت بدل الضائع حسما حصول الاخير على بطاقة الصعود المباشرة بحلوله ثانيا، بينما سيخوض هامبورغ الثالث مباراة الملحق من ذهاب وإياب مع صاحب المركز السادس عشر في «بوندسليغا».



ويغيب العملاق هامبورغ عن منافسات الدرجة الأولى منذ خمس سنوات، وسيخوض مواجهة الملحق للعام الثاني تواليا، هذه المرة بمواجهة شتوتغارت الذي احتل المركز الثالث ما قبل الاخير.



اما هايندهايم فسيحتفل بصعوده للمرة الاولى في تاريخه الى دوري الاضواء ليرافق دارمشتات الذي سبق ان تأهل قبل اسبوع.