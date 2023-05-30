عبدالله قنيص



انتقل فنيو الأدلة الجنائيــة الى برج اتصــالات في ابو الحصانية لرفع الآثار ومحاولة تحديد هوية لصوص مجهولين سرقوا وحدات تكييف من البرج التابع لإحدى شركات الاتصالات. وكان وافد اردني وبصفته ممثلا قانونيا عن الشركة ابلغ عن تعرض موقع ابراج اتصالات خاص بالشركة الواقع في منطقة ابو الحصانية ق10 لسرقة وحدات تكييف عن طريق القيام كسر قفل السور ومن ثم الدخول وسرقة الوحدات وقطع وايرات التكييف وعليه تم الاتصال على وكيل النائب العام الخافر والذي وجه بتسجيل قضية بتصنيف جنايات أبو فطيرة بعنوان سرقة عن طريق تحطيم حرز، وجرى تكليف المباحث بالتحري وضبط الجناة.