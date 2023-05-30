دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة استهدفت المدن الصناعية في المنطقة الشمالية تم خلالها قطع التيار عن عشرات الورش الصناعية بسبب التعديات على الشبكة كالتوصيلات المباشرة والعبث بالعدادات وغيرها. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إنه تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بتخزين مواد شديدة الاشتعال في غرف الكهرباء ما استدعى تقديم إنذارات ومنح المهل لإزالتها قبل تنفيذ المحاضر. ولفت الشمري إلى أن حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 55 مخالفة وإثبات حالة معظمها على الشبكة الكهربائية، مؤكدا استمرار الفريق بالعمل على ضبط التعديات على الشبكة ضمن استراتيجية الفريق في تكثيف الحملات مع بداية كل صيف. وفي سياق متصل، دعا أصحاب العقارات وخاصة في القسائم الصناعية متابعة شؤون عقاراتهم لأن المخالفات في حال وجدت لن تسجل على المستثمر وإنما على صاحب القسيمة، مؤكدا أن الفريق مستمر في حملاته على سكن العزاب بالمناطق السكنية والتي تكثر فيها المخالفات والتمديدات غير القانونية.