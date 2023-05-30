ندى أبو نصر



افحص عينيك في مؤسسة «النظاراتي حسن» في كيدزانيا الكويت، نشرنا هذا الإعلان خــــــلال الافتتــــاح الكبيــــر لـ «النظاراتي حسن» في كيدزانيا الكويت في 22 مارس 2023. وتأسست شركة النظاراتي حسن على مبدأ تقديم أفضل عناية للعيون وهو مبدأ ظل في صميم أعمالهم كل يوم لأكثر من سبعين عاما، والآن يتمتع عملاؤها بميزة في مجال النظارات الأنيقة، فبعد أن كانت النظارات ذات يوم حلا للرعاية الصحية بشكل حصري تقريبا، جعلت شركة النظاراتي حسن النظارات إكسسوار للأزياء، حيث تتواجد العلامات التجارية الرائدة في متاجر شركة «النظاراتي حسن».



وتماشيا مع هذه الفكرة، يقول المدير العام في شركة النظاراتي حسن الفردوس إن هذه الشراكة مع «كيدزانيا» توفر بالتأكيد للأطفال فرصة للعب الأدوار ولفهم كيفية «حماية أعينهم». وأوضح الفردوس التزام «شركة النظاراتي حسن» تجاه المجتمع قائلا: نؤمن بدعم صحة مجتمعاتنا، وصحة بيئتنا، ونأتي للعمل كل يوم بمهمة تقديم الحلول للعملاء متى احتاجوا إليها. بدورها، قالت مديرة التسويق في «شركة النظاراتي حسن» دانة أفنان: الهدف الرئيسي هو تثقيف الأجيال الجديدة حول كيفية حماية أعينهم داخل البيوت من الشاشات باستخدام نظارات «بلو راي الواقية» وفي الخارج من الشمس باستخدام النظارات الشمسية. ويعد هذا الحدث بمنزلة «تسليم مفتاح مدينة كيدزانيا» التقليدي من مدير الأعمال ستيفن بوتزيس، إلى جانب استعراض ترحيبي راقص من الـ Vita & Bekha: RightZKeepers في «كيدزانيا» وتبع ذلك نزهة واسعة حول مدينة كيدزانيا وافتتاح مختبر البصريات لأول مرة.



وأكد ستيفن بوتزيس بالقول: في «كيدزانيا»، نسعى باستمرار إلى الشراكة مع العلامات التجارية التي توفر فرصا للأطفال للتعلم من خلال لعب الأدوار الفريدة من نوعها في الحياة الواقعية، للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها، وهذه الأنشطة المختلفة تساعد «كيدزانيا» على تشجيع النمو الذهني والجسدي للأطفال، وتسهم في تنمية المهارات والمواقف، وتحفز التفكير الإبداعي وتعزيز احترام الذات ومستويات الثقة بالنفس.