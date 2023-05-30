انطلاقاً من دوره الفاعل في النهوض بالاقتصاد الكويتي ومواصلة جهوده البارزة في دعم الجهات والهيئات التي تعزز الأنشطة التجارية المحلية، شارك بنك برقان مؤخرا في رعاية معرض الذهب والمجوهرات العالمي التاسع عشر، والذي اختتم فعالياته بنتائج واعدة، واستقطب العديد من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين إلى أرض المعارض الدولية بمشرف، على مدى ستة أيام متتالية، بين 24 و29 مايو.



وشارك ممثلو بنك برقان، الذين تواجدوا في جناح خاص طوال فترة المعرض المميز، في تسليط الضوء على منتجات البنك وخدماته وحلوله المتنوعة التي تناسب كافة شرائح العملاء، حيث أتيحت للزوار فرصة التمتع بتجربة تسوق مرنة، مريحة وسهلة طوال مدة المعرض، بفضل التسهيلات المالية المختلفة التي تم توفيرها عبر شبكة «كي-نت» وأجهزة نقاط البيع، كما تعاون البنك مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة لاستكمال عمليات تحصيل الرسوم، ما وفر مزيدا من الراحة والأمان للجهات الدولية المشاركة في المعرض.



وشهدت نسخة هذا العام من المعرض الدولي مشاركة عدد كبير من المصنعين والموردين وجامعي التحف والمشترين تحت مظلة واحدة، لمناقشة أحدث اتجاهات السوق، والتعرف إلى التطورات الصناعية الجديدة، إلى جانب تكوين الشراكات والعلاقات التجارية الفاعلة. ولعل أبرز ما تميز به المعرض هذا العام هو تجربة التسوق الفريدة التي تضمنت عرضا استثنائيا لمجموعات كبيرة من المجوهرات الفاخرة بتصاميمها العصرية، والحلي المخصصة والأزياء، إضافة إلى الجواهر والأحجار الكريمة، وإضافة إلى ذلك، كان هناك حضور لافت لأشهر الموردين العالميين الذين شاركوا بمجموعة من الهدايا الفاخرة والساعات وخدمات التغليف وغيرها الكثير.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يزال يحافظ على دوره القيادي في تطوير الاقتصاد المحلي والإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وذلك من خلال مشاركاته الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات التجارية الدولية ورعايتها، كما يواصل البنك التزامه بتعزيز دور الجهات والهيئات العاملة في مجال التجارة والصناعة، محليا، في تأكيد مستمر لحرصه على دعم موقع الكويت كوجهة متميزة في استضافة الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التي تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم.