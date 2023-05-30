يسر شركة لولو هايبر ماركت و«بلاك آند ديكر» أن يعلنا عن نجاح حملة «تسوق واربح»، حيث تم توزيع الجوائز الكبرى في حفل رائع، وشارك العديد من الزبائن في الحملة التي استمرت من 8 فبراير إلى 21 مارس الماضي، وكانت الحملة مخصصة للزبائن الذين يشترون منتجات «بلاك آند ديكر» بقيمة 20 دينارا كويتيا أو أكثر، حيث كانت لهم فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارتي شيري تيجو 4 برو و2 برو، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 600 دينار من «لولو».



وحظيت الحملة بإقبال وتفاعل كبيرين من الزبائن، وتمت إقامة حفل توزيع الجوائز الكبرى في فرع لولو هايبر ماركت الري في 29 مايو، كما تم إجراء السحب الإلكتروني للحملة في 2 أبريل بوزارة التجارة والصناعة، وتسليم الجوائز الكبرى للفائزين للمحظوظين في حفل التوزيع الذي شهده عدد من الحضور، وخرج 3 فائزين بجوائز رائعة.



كما شهدت الحملة الترويجية التي جمعت بين لولو هايبر ماركت و«بلاك آند ديكر» نجاحا كبيرا، حيث تتمتع العلامتان بتزامنهما في توفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة، وقدمت الحملة الترويجية دليلا على هذه الرؤية المشتركة.



وتفخر لولو هايبر ماركت بتقديم حملات ترويجية مبتكرة ومثيرة لزبائنها، وحملة «تسوق واربح» لم تكن استثناء، حيث تهدف الشركة إلى توفير أفضل تجربة تسوق ممكنة لزبائنها، وكانت هذه الحملة طريقة رائعة لمكافأة ولائهم.



ويعد نجاح حملة «تسوق واربح» دليلا على العلاقة القوية بين لولو هايبر ماركت وبلاك آند ديكر، وستستمر الشركتان في العمل معا لتقديم المزيد من الحملات الترويجية المثيرة للزبائن في المستقبل.