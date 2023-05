انطلاقا من رؤيتها المستقبلية المتطورة وجهودها المستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي في البلاد وتحفيز الإبداع الرقمي وخلق بيئة ذكية، أعلنت شركة Ooredoo عن جهوزيتها لإطلاقها سرعة 400Mbps لأول مرة في الكويت من خلال شركة فاست للاتصالات FASTtelco التابعة لها على أن يتم ذلك بعد حصولها على موافقات وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وتعتبر Ooredoo حاليا أول شركة جاهزة لهذا الحدث وعلى استعداد لإطلاق الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت وإنترنت فايبر بسرعة تصل إلى 400 ميغابت في الثانية (Mbps) في المناطق السكنية التي تشملها خدمة الفايبر.



ويعتبر هذا الحدث بمنزلة حقبة جديدة في قطاع الاتصالات ويأتي سعيا لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة على السرعات العالية، وستضع Ooredoo هذه السرعة بين يدي عملائها فور الحصول على موافقات وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق تلك السرعات بشكل رسمي، علما أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع قيام وزارة المواصلات باستبدال أجهزة الـ ONT القديمة في البدع، الرميثية، سلوى، السالمية بأجهزة جديدة تدعم هذه السرعات العالية وذلك في إطار سعيها لتطوير البنية التحتية وبناء شبكة ألياف ضوئية تتماشى مع متطلبات العصر الحالي والمستقبل وتساهم أيضا في رفع معدل السرعة في الكويت لتواكب المعايير العالمية.



والجدير بالذكر أن شركة فاست للاتصالات في ظل سعيها الدائم لتقديم أفضل الحلول والخدمات فإنها تقدم خدمة الـ Try&Buy بسرعة الـ 200 Mbps مجانا لأي من ساكني المناطق التي تتوفر فيها خدمة الفايبر لفترة محدودة أقصاها شهر لتجربة الخدمة بشكل فعلي، لتأكد الشركة استحقاقها لمكانتها الرائدة كأفضل مزود لخدمات الإنترنت.



وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق Fiber + الجيل الجديد من حلول (FTTR: Fiber To The Room) الفريدة من نوعها لتعزيز وتحسين تغطية شبكة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية «داخل المنازل» وذلك بالتعاون مع شركة هواوي، علما بأن حلول Fiber+ ليست مقتصرة فقط على اشتراكات إنترنت الفايبر بل متوافقة أيضا مع اشتراكات الـ 5G الثابتة للمنزل.



إلى جانب ذلك، قدمت الشركة أيضا خدمة الانترنت والخدمة الهاتفية (Voice Over WiFi) المثالية للتواصل من أي مكان دون أي تعثر للسرعة حتى في سرداب المنزل.



وتوفر هذه الخدمة، تغطية واسعة وثابتة في كل زاوية من المنزل وتدعم أكثر من 300 جهاز في وقت واحد دون انخفاض في السرعات القصوى.



كما تمتاز بالسرعات العالية والتزامن الفائق ووقت الاستجابة المنخفض دون انقطاع لمنح العملاء تجربة أكثر كفاءة وفعالية.



وقال مهند بورحمة، مدير إدارة الاتصال الثابت إن الشركة تسعى أولا إلى إثراء تجربة العملاء الرقمية، ومع تسارع وتيرة الحياة وحاجة العملاء إلى خدمات جديدة سريعة وفعالة، يتطلب الأمر المزيد من الجهود والشراكات والاستراتيجيات المرنة التي تصب في مصلحة العميل.



وأضاف: الشركة تمتاز بالخدمات المقدمة عبر الألياف البصرية التي تستخدم نوعا مختلفا من الكيبلات لتقوم بنقل المعلومات من خلال الإشارات الضوئية وهي الخطوط المستقبلية للإنترنت التي تمتاز بالجودة العالية ولا تتأثر بأي عوامل محيطة ونظرا لسرعتها الفائقة فقد أصبحت واسعة النطاق والاستخدام في هذا العصر، وتعتبر هذه التقنية الخيار الأمثل لمحترفي الرياضات الإلكترونية، حيث تضمن تجربة سلسة للغاية بمعدل منخفض جدا من التقطيع، كما أن شركة فاست للاتصالات تقدم أيضا اشتراكات الـ ProPing عالية السرعة التي تضمن أقل معدل Ping في الكويت.