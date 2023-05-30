أعلن البنك الأهلي الكويتي تخصيص قاعة في فرع الشعب لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، انطلاقا من سعيه لتوفير أفصل الخدمات، ومنحهم المزيد من الراحة خلال إجراء معاملاتهم المصرفية لديه.



وجاء تخصيص البنك الأهلي الكويتي الدور الأول في فرع الشعب لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب قاعة الخدمات المصرفية الخاصة في الفرع الرئيسي، ضمن إطار خططه الهادفة إلى جذب المزيد من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية إلى صفوف عملائه، من خلال منحهم أفضل تجربة مصرفية، وفق أعلى المعايير العالمية بما يرضي طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم المصرفية بأفضل طريقة ممكنة، وذلك في إطار خطة إستراتيجية لافتتاح المزيد من الفروع لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في جميع محافظات الكويت.



وبهذه المناسبة، أشار محمد بهبهاني رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك إلى أن تخصيص قاعة في فرع الشعب من أجل خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، يأتي في ظل حرص البنك المستمر على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية والراحة أثناء تنفيذ معاملاتهم المصرفية، لافتا إلى أنه يمنحهم من خلال الفرع الأولوية لتنفيذ معاملاتهم، مع تخصيص مسؤول حساب خاص بهم يعمل على إنجاز متطلباتهم المصرفية بشكل فوري وسريع، فضلا عن أولوية حجز المواعيد لإنجاز المعاملات الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى الفرع.



وأضاف: سنقوم في الفترة المقبلة بإضافة المزيد من الفروع لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، ونحرص على تعزيز رضاهم بشكل دائم عن المنتجات والخدمات التي نقدمها لهم على مدار الوقت.



وذكر بهبهاني أن عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي الكويتي سيتمتعون بإمكانية الحصول على أفضل الاستشارات فيما يتعلق باستثماراتهم والعوائد الأفضل لها، وذلك من خلال فريق عمل يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الثروات والاستثمار وتقديم النصائح اللازمة للعملاء حول أبرز الفرص المتاحة في الأسواق سواء داخل الكويت أو حول العالم.



وتابع: «الأهلي» يعمل على تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع سلسلة من الشركات الرائدة في العديد من القطاعات، ويتيح لهم الحصول على المساعدة في إنجاز المعاملات الرسمية بالتعاون مع شركات الكونسييرج الرائدة في السوق الكويتي، وسوف تشهد الفترة المقبلة تقديم المزيد من العروض بما يسهم في جذب المزيد من العملاء إلى قائمة الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك، ضمن إطار خططه المستمرة لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي. ولفت إلى أن البنك يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بطاقات ائتمانية بجميع أنواعها لديه، مع إعفائهم من رسوم التجديد السنوية المترتبة عليهم. وكشف بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي يعمل على مواكبة التغيرات في رغبات واحتياجات ذوي الملاءة المالية العالية من عملائه، ويعمل على تطوير خدماته بما يضمن رضاهم عن المنتجات المتنوعة التي يقدمها لهم، بما يساعد على منحهم قيمة مضافة باستمرار لدى تعاونهم معه، كاشفا أن هذه العوامل تسهم بجعل البنك الأهلي الكويتي الخيار الأبرز للحصول على تجربة مصرفية متطورة.