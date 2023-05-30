بحضور رئيس مجلس الإدارة بالبنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، شارك البنك في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» الذي أقيم مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي.



وعن مشاركة البنك في هذا الحدث المهم، قال الشيخ أحمد الصباح إن البنك يحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية والعمل على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية ضمن خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي.



بدوره، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد إن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي سيملس يمثل نافذة للتواصل والتحاور حول التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الذكية والعديد من مجالات الاقتصاد الرقمي كونه يحظى بحضور عدد كبير من مقدمي الخدمات التكنولوجية المالية والمصرفية والحلول الذكية ويعرض أفضل الممارسات الهادفة إلى تسريع الابتكار الرقمي ودفع النمو في القطاع المالي.



وقد شارك البنك التجاري الكويتي بجناح له كأول بنك كويتي يعرض أجهزته الذكية للخدمات المصرفية والتي تم تصميمها داخليا، وقد استقطب جناح التجاري عددا كبيرا من الزائرين الذين أبدوا إعجابهم برحلة التحول الرقمي للبنك التجاري الكويتي والخدمات المصرفية الرقمية المتميزة التي يقدمها البنك عبر أجهزة الخدمة الذاتية ومنها بالطبع مكائن السحب الآلي والإيداع الذكية التي يمكن استخدامها دون الحاجة لاستخدام أي بطاقة وذلك بكل سهولة عن طريق تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile، والتي توفر للعملاء خدمات مصرفية متميزة وبلغات متعددة، ويمكن للعملاء إجراء عمليات السحب واختيار الفئة النقدية المرغوب سحبها بالإضافة إلى إمكانية سحب العملات المعدنية وإيداعها، بالإضافة إلى مكائن السحب النقدي للمبالغ الكبيرة والتي تم تصميمها لتوفر للعملاء إمكانية السحب النقدي لمبالغ كبيرة، وكذلك الخزائن الذكية (T-Locker) المتوافرة في جميع أفرع البنك التجاري 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء عن طريقها تسلم المستندات، البطاقات، دفاتر الشيكات، دون الحاجة للانتظار. هذا، وتعتبر الخزائن الذكية خدمة جديدة من نوعها يقدمها البنك التجاري لأول مرة في الكويت.



واختتم الزعابي تصريحه مؤكدا أن المشاركة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات توفر منفعة مزدوجة للبنك، حيث يستفيد البنك من التعرف على أحدث المستجدات المرتبطة بالحلول التقنية في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك يقدم البنك للزائرين تجربته في مجال التحول الرقمي والتي عادة ما تستقطب اهتمام وإعجاب زائري المعارض، لاسيما أن البنك يقدم خدمات مصرفية رقمية ومميزة تضاهي تلك المقدمة من البنوك العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجاري ما زال في جعبته المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية في رحلته نحو التحول الرقمي الكامل ما يقدم تجربة مصرفية رقمية متميزة لجميع شرائح العملاء.