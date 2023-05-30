

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) لتنضم إلى قائمة المؤسسة للشركاء الاستراتيجيين العالميين.



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة رائدة غير ربحية ذات ذراع استثمارية وهدف واحد، ألا وهو إحداث تأثير إيجابي على الإنسانية. يضم شركاء المؤسسة جهات مصرفية ومالية عالمية وإقليمية رئيسية بالإضافة إلى عدة شركات من مختلف القطاعات الأخرى.



تهدف المؤسسة إلى العمل من أجل إيجاد حلول واقعية لأكبر تحديات اليوم، وإلى جانب شركائه، يجمع قادة الأعمال والاستثمار وصناع القرار والمؤسسات غير الحكومية وغيرها، لاستكشاف الاتجاهات والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحيوية التي تواجهنا في عصرنا هذا.



وستشهد الشراكة مشاركة جي إف إتش ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إطلاق مجموعة من الأنشطة والمبادرات والمنصات الدولية التي تساعد في تشكيل عالم أفضل عبر المجالات الأربعة الرئيسية للمؤسسة، وهي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الرعاية الصحية، التعليم، الاستدامة.



وتعليقا على ذلك، قال صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية في جي إف إتش: يسعدنا الانضمام إلى مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار كشريك استراتيجي، إذ تتماشى رؤية جي إف إتش واستثماراتنا العالمية وتوقعاتنا بشكل مثالي مع مجالات التركيز الرئيسية للمؤسسة والتي من خلالها نقود بالفعل التحول وخلق قيمة لأصحاب المصلحة المتعددين. كما تعتبر المنصات الحوارية التي أنشأتها المؤسسة عالمية المستوى حقا ونتطلع إلى العمل مع المؤسسة وشبكة شركائها لرفع مساهماتنا كمجموعة وللمساعدة الجماعية في تحقيق نتائج إيجابية للبشرية جمعاء.



وأضاف ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: نرحب بالشركاء الاستراتيجيين المميزين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الآن مجموعة جي إف إتش المالية التي نسعد بانضمامها إلينا في مبادراتنا ومنصاتنا التي تهدف لإحداث تأثير إيجابي على الإنسانية جمعاء.