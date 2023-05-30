

يلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير تجربة مصرفية شاملة واستثنائية لعملائه تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة، وقد أطلق البنك «باقة بلس» التي تحمل مزايا فريدة من نوعها وعروض حصرية تناسب أسلوب حياة العملاء وتلبي طموحاتهم، كما تمكنهم من الحصول على بطاقة بلس الوطني للسحب الآلي وتؤهلهم للحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، التي تعد أكثر البطاقات الائتمانية نجاحا على مستوى الكويت.



ويحصل عملاء «باقة بلس» على خصومات مميزة تصل إلى 1900 دينار على سيارات فولكس واجن، إضافة إلى خصومات حصرية كل يوم جمعة على موقع طلبات، واسترجاع نقدي بنسبة 100% على اشتراك «نتفليكس»، والدخول إلى قاعات الانتظار بالمطارات حول العالم لشخصين، واسترجاع نقدي بنسبة 10% على المشتريات التجارية، إضافة إلى خصومات فورية ونقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 محل مشارك في البرنامج.



ويتأهل العملاء من الموظفين الحاليين والجدد الذين تتراوح رواتبهم بين 800 دينار و1499 دينارا للاشتراك في «باقة بلس».



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: نحرص على تقديم خدمات مصرفية ملائمة ومتميزة تعكس احتياجات وتطلعات عملائنا، حيث تهدف الباقة الجديدة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية متميزة وذات قيمة للعملاء.



وأكد أن الوطني يواصل باستمرار إطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة بالتزامن مع حرصه على رصد التغيرات المستمرة في سلوك وتفضيلات العملاء ومواكبة تلك التغيرات بما يضمن حصولهم على خدمات مصرفية مميزة.



وأضاف: تعد باقة تحويل الراتب الوحيدة في الكويت التي تضيف القيمة للعملاء وتلبي احتياجاتهم حسب أنماط حياتهم المختلفة، كما تتيح الباقة لمن يقومون بتحويل راتبهم بدء مسيرتهم المهنية مع الوطني كشريك مصرفي مفضل.



مميزات إضافية لعملاء «باقة بلس»



٭ خصومات لغاية 10% لدى إيكيا وموقع booking.com.



٭ استرجاع نقدي لغاية 10% وخصومات لدى Farfetch ويوريكا.



٭ تذكرة مجانية عند شراء تذكرة من Vox Cinema.



٭ خصومات لغاية 30% على تطبيقات THOUQI، وBAZMA وSHEIN وVOGA CLOSET وJUST CLEAN.



٭ تنظيف أسنان مجاني لدى أي من فروع بيان لطب الأسنان.