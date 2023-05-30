

وقّعت «طلبات»، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في الكويت والمنطقة، اتفاقية مع بنك الكويت الوطني لتوفير عروض استثنائية لعملائها، وتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملاء البنك عند استخدام بطاقة الشباب مسبقة الدفع، وبطاقة الذهبي Visa Platinum الوطني للسحب الآلي.



وتمكن العروض عملاء باقة الشباب من الحصول، أسبوعيا كل يوم خميس، على خصم بقيمة 3 دنانير على أول 200 طلبية عبر تطبيق طلبات باستخدام بطاقة الشباب مسبقة الدفع، وخصم قدره 7 دنانير على أول 200 طلبية عبر تطبيق طلبات باستخدام بطاقة الذهبي Visa Platinum الوطني للسحب الآلي.



وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، بدر الجناح: من دواعي سرورنا التعاون من جديد مع (طلبات) ما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم عروض استثنائية تعكس حرص الوطني على تقديم تجربة مصرفية متكاملة نسعى دائما لإثرائها.



من جانبه، قال رئيس قسم الاتصالات والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية في «طلبات» الكويت، عبدالله المنصور: متحمسون للعمل مع بنك الكويت الوطني مرة أخرى لمواصلة تقديم أفضل العروض وأفضل تجربة لعملائنا. ونحن نهدف في طلبات دائما على بناء شراكات استراتيجية تمكن عملاءنا من الحصول على أفضل تجربة.