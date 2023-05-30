أكدت سورية وأبخازيا تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين السوري د.فيصل المقداد من وزير الشؤون الخارجية في أبخازيا إينال باتوتفيتش أردزينبا، حيث تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، واتفق الجانبان على استمرار التشاور وتبادل الزيارات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.