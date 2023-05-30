قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية للجيش تصدت أمس الأول لهجوم صاروخي إسرائيلي على مشارف العاصمة السورية دمشق، مضيفة أن ذلك لم يسفر عن إصابات أو قتلى.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن ضربات صاروخية قادمة من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل استهدفت عدة مواقع لم تحددها، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ «وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات».



من جهته، قال المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان إنه القصف الإسرائيلي رقم 17 خلال هذا العام، و«طال جنوب دمشق في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب التي تعتبر ضاحية حزب الله اللبناني في جنوب العاصمة دمشق». وأضاف ان القصف طال أيضا «منطقة حفير الفوقا عند الحدود السورية اللبنانية على بعد نحو 10 كيلومترات». وكشف أن «المناطق المستهدفة تتعلق بصواريخ دفاع الجوي جديدة إيرانية نصبت في تلك المنطقة، ويشرف عليها حزب الله بشكل مباشر في منطقة القلمون». وعن نتائج القصف، قال انه أسفر عن وقوع 5 جرحى في جنوب العاصمة قرب السيدة زينب، مشيرا إلى ان حزب الله فرض طوقا أمنيا في تلك المنطقة.