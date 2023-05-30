



تحدث موقع MailOnline إلى خبراء النظام الغذائي والتمارين الرياضية والصحة العقلية، لجمع أفضل النصائح التي يمكنك تنفيذها على الفور لتشعر بصحة أفضل.



- استمتع بطعامك: يستحضر الأكل الصحي صور السلطات والحساء اللطيفة. لكن الاستمتاع بما تأكله هو مفتاح البقاء بصحة جيدة، وفقا لكبيرة علماء ZOE د.سارة بيري.



- لا تأكل إلا عندما تشعر بالجوع: قالت إميلي ليمينغ، كبيرة علماء التغذية في ZOE لـ MailOnline، إن تجنب تناول الطعام عند عدم الشعور بالجوع وعدم تنظيف طبقك دائما يمكن أن يعزز الصحة. وقالت: «تعلم الاستماع إلى إشارات الجوع في أجسامنا هي واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في عملية التمثيل الغذائي لدينا».



- خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي: من المعروف أن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات ليس جيدا للصحة العقلية أو البدنية.



- امش لمدة 10 دقائق إضافية: قد يتجنب الكثيرون ممارسة الرياضة لأنهم لا يستطيعون تحمل التعرق في صالة الألعاب الرياضية. ولكن حتى مجرد المشي لمدة 10 دقائق - والذي لا يتطلب عضوية في صالة الألعاب الرياضية - يكفي للشعور بفوائد التمرين وتعزيز الصحة العقلية، كما يقول د.لامبرت.



- قم بإجراء تغييرات مستدامة فقط: واجه أولئك الذين تحولوا إلى نظام غذائي قاس أو تدريبات مكثفة في الماضي، على الأرجح حقيقة أنه لا يوجد حل سريع لتحقيق صحة طويلة الأجل، لذا فإن أفضل نصيحة للبقاء بصحة جيدة لسنوات مقبلة هي إجراء تغييرات يمكنك الالتزام بها.



- 10 دقائق من تمارين القوة مرتان في الأسبوع: إن تخصيص وقت لتدريب القوة مرتين في الأسبوع سيبني ويحسن القوة للحفاظ على العضلات والعظام والمفاصل قوية وصحية، وتم ربط تقوية العضلات أيضا بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان. وفي الوقت نفسه، يعني نقص القوة أن التمارين اليومية تصبح أكثر صعوبة مع تقدم الجسم في العمر.

المصدر: «ديلي ميل»

