جددت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والمواد الإعلامية بينهما بهدف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين الصديقين.



ووقعت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم تجديد الاتفاقية الذي تم عن طريق تقنية «فيديو كونفرانس» فيما وقع عن وكالة «أنسا» مديرها المفوض ستيفانو دي أليساندري من روما، بحضور كل من سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني وسفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي.



وفي كلمة لها أثناء مراسم توقيع تجديد الاتفاقية، أشادت د.السالم بعمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين الكويت وإيطاليا، مؤكدة الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات ومنها الإعلام بكل جوانبه.



وقالت د.السالم إن «كونا» حريصة على بناء شبكة علاقات واسعة مع وكالة «أنسا» واستشراف مستقبل متطور لقطاع الإعلام والوسائل المبتكرة التي ترتقي به وتحافظ في الوقت نفسه على رسالته وقيمه وأهدافه.



وأعربت عن الأمل في أن يسهم تجديد الاتفاقية في ترسيخ نموذج متطور للتعاون الإعلامي، باعتباره منبرا لتبادل الأخبار وإبراز مسارات التنمية إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التبادل الإخباري وتعزيز وصقل مهارات العاملين في الوكالتين.



من جانبه، أكد السفير بالدوتشي في كلمته أن تجديد هذه الاتفاقية يعبر عن رغبة مشتركة في تعزيز التفاهم والتعاون الإعلامي المتبادل، لاسيما في مجال الاتصال الإعلامي والمعلومات وتبادل الخبرات الصحافية والفنية بين الطرفين.



وقال بالدوتشي إن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية مميزة، لاسيما في المجال الاقتصادي الذي تضاعف 4 مرات منذ عام 2019 على الرغم مما مر به العالم من تقلبات وأزمات وتداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العام الماضي «شهد قفزة بنسبة 1000% للصادرات والواردات المتبادلة بين الكويت وإيطاليا».



وحضر مراسم التوقيع نائب المدير العام لـ «كونا» لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي، ونائب المدير العام لقطاع التحرير عصام الغانم.