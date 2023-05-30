أكد الفنان التشكيلي الكويتي عادل الخلف أهمية دور الفنون المعاصرة من رسم ونحت وتصوير وغيرها في الارتقاء بالذوق الفني والإبداعي لاسيما في العالم العربي. وأعرب الخلف، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الدورة الثالثــــة لـ «أيام قرطاج للفن المعاصر»، الحــرص على المشاركة في مختلف دورات «أيـــام قرطــــاج للفن المعاصر» باعتبارها تمثل احد اللقاءات المهمة والثريـــة للفنـــون المعاصـــرة مـــن تونس والعالم. وأضاف انه يشارك في دورة هذا العام التي تقام تحت شعار «الفن طريق» بثلاث لوحات، حيث وافقت لجنة التقييم على احد أعماله وهي لوحة «تلة بهيتة» بالاضافة إلى منحوتة للنحات الكويتي د.يوسف المليفي. وذكر الخلف ان لوحة «تلة بهيتة» تعكس مدينة الكويت القديمة بمعالمها المعمارية ومميزاتها الحضارية، مشيرا إلى انه شارك على هامش «أيام قرطاج للفن المعاصر» في العديد من المحاضرات والندوات والنقاشات حول الفنون المعاصرة ودورها الثقافي لاسيما بالمنطقة العربية. وشدد على ان هذه التظاهرة تعد فرصة حقيقية للاطلاع على التجارب الفنية من مختلف دول العالم وتبادل الأفكار والخبرات الفنية.