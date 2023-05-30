أشاد المدير العام المفوض لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ستيفانو دي أليساندري بمستوى التعاون الإعلامي المستمر مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ودورهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. وقال أليساندري، في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع تجديد اتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والمواد الإعلامية بين الوكالتين بهدف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، إن تجديد الاتفاقية يؤكد حرص الطرفين على ترسيخ وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بينهما والذي يمثل نقطة مرجعية «مهمة» في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد أن تجديد «الاتفاقية سيعمل على توسيع نطاق الأخبار وتبادل الخبرات بين الكويت وإيطاليا الى جانب تطوير المشروعات التجارية والاقتصادية من خلال إبراز نشاط المؤسسات والشركات في كلا البلدين».



من جهته، قال سفيرنا لدى ايطاليا ناصر القحطاني، في تصريح مماثل، إن «تجديد هذا الاتفاق بين وكالتي «كونا» و«أنسا» يشكل دفعة مهمة لتعزيز التعاون المهني القائم منذ ثلاثة عقود لمرجعيتين اعلاميتين كما تعكس الرغبة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي على جميع المستويات استنادا الى ما يربط البلدين من علاقة صداقة «قوية ومثمرة».



وأوضح أن التعاون بين الوكالتين يعد مرآة لمتانة العلاقات القائمة على الحوار والتبادل الثقافي بين البلدين والشعبين.



وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قد جددتا أمس الاثنين اتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والمواد الإعلامية بينهما بهدف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين الصديقين.