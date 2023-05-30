قامت القوة البحرية بتنفيذ تمرين «النسيم العربي» بمشاركة غواصين التطهير والتخلص من المتفجرات بكتيبة الغواصين وفرع التخلص من المتفجرات التابع للقوة البرية ووحدات الغواصين التابعة للقوات الفرنسية المتمركزة في أبوظبي والمنعقد خلال الفترة من 25 مايو ولغاية 8 يونيو 2023، حيث تضمن التمرين مسح وتطهير المراسي الرحوية البحرية الخاصة بتعبئة الناقلات النفطية.



ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين والتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تطهير الألغام البحرية والتخلص من المتفجرات.