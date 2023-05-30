استقـبـــل محـافـــظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية الهند لدى الكويت د.ادرش سويكا بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأهدى الخالد للسفير سويكا في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب. من جهته، أعرب السفير سويكا عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال وتقديره البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده، ومواطنو الهند على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.