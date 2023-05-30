

شاركت زين في تتويج نادي الكويت رسميا بلقب بطولة دوري زين الممتاز، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في ستاد الكويت بمنطقة كيفان على هامش الجولة الختامية للموسم 2022-2023 من الدوري وسط حضور جماهيري كبير من عشاق «العميد».



وشاركت زين بتتويج لاعبي «الأبيض» بلقب البطولة بتواجد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون المالية أحمد عقلة ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت.وهنأت «زين» لاعبي وإداريي نادي الكويت على تحقيق لقب بطل الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي بالإضافة إلى تحقيقه إنجازا تاريخيا بصعوده إلى مقدمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الممتاز برصيد 18 لقبا في تاريخه، حيث حسم «العميد» لقب الدوري قبل انتهاء البطولة بجولتين، وجاء التتويج الرسمي وتقديم الدرع في الجولة الختامية.



وشاركت زين في التتويج ضمن شراكتها ورعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس صاحب السمو الأمير وكأس سمو ولي العهد وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



ولكونها الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد، قدمت زين جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير وصلت قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي.