القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن غضبها من السيناريست زينب عزيز مؤلفة فيلم «أولاد حريم كريم» بسبب تصريحاتها بأن غياب ياسمين عن الجزء الثاني من الفيلم سببه عدم وجود مبرر درامي لاستمرار تواجدها، لذلك لم يتم ترشيحها أو اعتذارها عن العمل.



وجاء غضب ياسمين من زج السيناريست باسمها دون مبرر أو دافع، فالجميع يعلم أنها رفضت رفضا قاطعا الظهور في الفيلم لعدم قناعتها بفكرة إنتاج جزء ثان، كما أنها صرحت للمقربين منها بأن ما يصلح تقديمه من 10 سنوات لا يصلح الآن!



والمعروف أن هناك بعض الفنانين الذين ظهروا في الجزء الأول مستمرين أيضا بالجزء الثاني منهم: داليا البحيري وخالد سرحان وبسمة وعلا غانم ومصطفى قمر، وانضمام كل من بشرى وعمرو عبدالجليل بأدوار مختلفة وجديدة، ومعهما: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة.