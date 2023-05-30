مفرح الشمري



يواصل القائمون على مركز جابر الأحمد الثقافي جهدهم في تقديم برامج غنائية ذات مستوى عال لرواد المركز الذين يجدون في أروقته راحتهم النفسية من حيث الترفيه والتثقيف والاستماع إلى موسيقى من شتى دول العالم.



الليلة، وعلى خشبة قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية، رواد مركز جابر الأحمد الثقافي على موعد مع سهرة جميلة خصوصا لمن يعشقون أغاني المسلسلات المحلية منها والعربية مثل «خالتي قماشة» و«ليالي الحلمية» و«باب الحارة» وغيرها من الأعمال التلفزيونية العالقة في ذاكرتنا، حيث يستمع لها رواد المركز بعزف وأداء موسيقي حي من مطربي وكورال الفرقة الموسيقية التي ستنقل هذه الأغاني من شاشة المنزل إلى خشبة المسرح، وذلك بقيادة المايسترو د.خالد نوري.



البرنامج الغنائي سيستمر على مدى 3 أيام متتالية في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية ويعتبر من البرامج الجميلة حتى يتعرف الجيل الحالي على أغاني مسلسلات لاتزال عالقة في ذاكرتنا وشارك بها كبار النجوم.