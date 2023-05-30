محمود عيسى



حلت الكويت في المركز الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة مجلة ميد لمشروعات مراكز البيانات الجاري تنفيذها، والمشروعات المخطط لها وغير المرساة، حيث بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 18مليون دولار والمشروعات المخطط لها وغير المرساة 25 مليون دولار.



واحتلت الإمارات المركز الأول بمشاريع تحت التنفيذ بقيمة 746 مليون دولار واخرى مخطط لها وغير مرساة بقيمة 433 مليون دولار، وتبعتها المملكة العربية السعودية بواقع 329 مليون دولار و368 مليون دولار على التوالي.



وفي هذا السياق، نسبت المجلة الى شركة «خزنة داتا سنتر» الاماراتية قولها ان من المتوقع ان يؤدي الطلب الهائل على البيانات إلى التوسع في مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم، وان الشركة من هذا المنطلق تخطط لبناء ما يصل إلى 20 مركزا للبيانات في السوقين الكويتي والسعودي ودخول السوق الكويتي كجزء من خططها المتعلقة بالتوسع الإقليمي، وذلك دون تحديد عدد مراكز البيانات التي يُخطط لإقامتها في البلدين، الا انها قالت إنها تعتزم الإعلان عن هذه الخطط التوسعية في وقت لاحق من هذا العام.



ويأتي ذلك في أعقاب دخول الشركة مؤخرا السوق المصري، حيث تخطط لبناء مركز بيانات حديث بقيمة 250 مليون دولار في مركز المعادي للتكنولوجيا بمدينة القاهرة.



وقالت الشركة لمجلة ميد إن التفاصيل المحددة لخطط التوسع «سيتم نشرها في الوقت المناسب».



وترى الشركة ان الطلب المتزايد على البيانات سيؤدي إلى التوسع في مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.



وتقوم الشركة بصفتها أكبر شبكة من النطاق الفائق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقييم فرص السوق باستمرار لتوسيع العمليات، بما في ذلك المشاريع المشتركة ذات النطاق الفائق، مع المستثمرين في المنطقة والأسواق الأوسع استجابة للطلب على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرقمية.



ولهذا السبب فقد وضعت خزنة داتا سنتر خططا طموحة لتوسيع تواجدها الإقليمي خارج الإمارات العربية المتحدة لتشمل كلا من الكويت والسعودية ومصر.